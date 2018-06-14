美國將決定是否對中國商品課稅 川普：我會非常強硬

據參與修訂清單項目人員表示，最終清單將略小於原始清單，產品項目也有增減，特別針對科技產品部分。另一位官員說，根據文件草案，新的名單約有 1300 個產品類別，總值仍接近 500 億美元。

川普政府上個月表示，會在週五公布最終的中國進口商品關稅清單，而擬議中的投資限制和出口管制，則將於 6 月 30 日前決定。

川普政府高級官員表示，川普將在週四 (14 日) 與高級貿易顧問開會，以決定是否啟動對中國高達 500 億美元商品的關稅。川普則在接受媒體採訪時強調，「我會非常強硬」。

川普這次是依據 1974 年通過的貿易法，調查中國侵犯智財權的情況，依此法他可以延遲 30 天讓關稅生效。如果美國貿易代表辦公室認為，與中國的談判有進展，他還可以延遲 180 天。

官員指出，總統的貿易團隊已經建議課徵關稅，如果最終沒有關稅，那麼是因為總統本人決定不予實施。

川普週三接受《Fox News》採訪時，則表示他會對中國「非常強硬」。他說：「中國可能會對貿易感到有些生氣，因為我們在非常強硬地就貿易施壓。」

不過川普沒有具體提到關稅，還補充說，他與習近平的關係仍十分良好。