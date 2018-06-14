北韓非核化 分析：北京不會強烈要求撤薩德

（中央社記者張謙香港14日電）剛結束的「川金會」帶來北韓非核化的希望，有分析指出，中國在這個問題上獲得的利益比美國更大。香港專家分析，即使中國趁機向美國提出撤薩德，相信只是表達關切。

英文南華早報引述中國大陸學者說，北京方面會藉著朝鮮半島走向非核化之際，提出美國從南韓撤出終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德）的問題。

對此，香港智明研究所研究總監許楨今天接受中央社記者訪問時說，即使北京方面向美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提出薩德問題，相信也只是表達關切的意願，不會是強烈要求。