北韓非核化 分析：北京不會強烈要求撤薩德

（中央社記者張謙香港14日電）剛結束的「川金會」帶來北韓非核化的希望，有分析指出，中國在這個問題上獲得的利益比美國更大。香港專家分析，即使中國趁機向美國提出撤薩德，相信只是表達關切。
英文南華早報引述中國大陸學者說，北京方面會藉著朝鮮半島走向非核化之際，提出美國從南韓撤出終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德）的問題。
對此，香港智明研究所研究總監許楨今天接受中央社記者訪問時說，即使北京方面向美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提出薩德問題，相信也只是表達關切的意願，不會是強烈要求。
許楨說，北京的外交政策已相當成熟，會按部就班處理迫切或不迫切的問題，而當前半島的關鍵問題是和平及非核化。
他說，「川金會」為朝鮮半島帶來非核化機會，對於中國而言，所獲得的利益更大於美國，因為北韓如果擁有核武，中國、南韓和日本受威脅最大，並非美國。
他認為，美國是否從南韓撤走薩德系統，主導權在美國手上。
美國總統川普和北韓最高領導人金正恩剛結束在新加坡的會面，為北韓非核化踏出重要一步。
南華早報報導，蓬佩奧今天會訪問北京，向北京方向通報「川金會」的內容。
報導並指出，蓬佩奧此行將會向北京方面提出下一步北韓非核化的藍圖。（編輯：馮昭）1070614