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卡羅歐巴尼獎徵選 紀政：傳承愛無疆界精神

中央社2018/06/14 11:05
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北14日電）為培養國內年輕學者參與熱帶醫學研究，卡羅歐巴尼獎將提供兩份獎金給醫師或醫學工作者前往非洲培訓。台灣卡羅歐巴尼協會榮譽理事長紀政說，一定要將愛無疆界精神傳承下去。

民進黨立委吳焜裕、國民黨立委陳宜民及社團法人台灣卡羅歐巴尼協會榮譽理事長紀政、理事長莊振澤等上午在立法院舉行「2018卡羅歐巴尼獎發布記者會」。

今年是嚴重疾病呼吸道症候群（SARS）疫情爆發15週年，台灣也曾嚴重受創。義大利籍醫師卡羅歐巴尼（Carlo Urbani）發現SARS病毒後，遏止疫情惡化蔓延，拯救人類免於浩劫，卻因而喪命。

莊振澤說，卡羅歐巴尼獎將提供兩份獎學金，給兩名醫師或生物學家或護理師前往非洲參與熱帶醫學研究，歷時三個月的培訓深造，增進未來在此重要領域的工作經驗。

紀政表示，她閱讀卡羅歐巴尼傳後非常感動，「天下怎麼有這樣的醫生」，卡羅歐巴尼在2003年發現SARS，最後也因為感染SARS而犧牲；台灣也曾受到SARS襲擊，很多人因此而往生，得獎人一定要將卡羅歐巴尼醫師「愛無疆界」的精神傳承下去，否則會辜負卡羅歐巴尼當年的犧牲。

吳焜裕說，很感謝莊振澤成立協會，協助訓練、培養台灣年輕優秀醫師從事疾病預防、醫療工作。台灣已經是醫療水準、公共衛生相當進步，希望能把台灣經驗分享到其他國家，才能彰顯當年卡羅歐巴尼犧牲奉獻的精神。

陳宜民表示，2003年有幾位醫護人員因為SARS而過世，大家有犧牲奮鬥精神，但更重要的是在學習到知識後，了解疾病傳染機轉、及早預防，保護自己也保護所有醫護人員跟家屬。（編輯：李淑華）1070614

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