傳年改後7萬剩3萬 教部：漏計優存利息

教育部今天發布新聞稿表示，有媒體報導某位兼領1/2一次退休金與1/2月退休金退休教師，原本加計18%優惠存款利息每月可領新台幣7萬3056元，但今年7月後僅剩3萬3815元，經瞭解該教師漏計兼領一次退休金每月可領的優惠存款利息，因此第1年每月可領退休所得應為6萬2203元。

教育部進一步說明，依公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定，選擇兼領月退休金與及一次退休金的教職員每月退休所得，應先依兼領月退休金與兼領一次退休金的比率及調降方式計算退休所得，最後合計總金額才是真正每月可領的金額。

配合公立學校教職員退休資遣撫卹條例於今年7月施行，教育部表示，5月已通函各主管機關轉知所屬機關(構)學校，應自6月11日起將主管機關所作的重算處分以合法送達方式轉交退休教職員。

為解除退休教職員的疑惑，教育部也製作教育人員退休制度改革相關議題QA問答集，並放置於教育部人事處網頁的年金改革專區，供下載參考。教育部表示，如退休教職員對個人退休所得有疑義，可直接向服務機關(構)學校或各該主管機關尋求正確資訊。（編輯：黃瑞弘）1070614