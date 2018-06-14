NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈老外怒罵髒話　要他「滾回自家！」刪年資補償金　藍委籲重視教師權益8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈王道銀股東會〉擬增資至350億元 預計引進策略投

鉅亨網2018/06/14 11:15
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

王道銀行 (2897-TW) 今 (14) 日舉辦股東會，股東會進行順利，無小股東發言，通過每股將配發 0.3 元現金股利，並授權董事會增加資本總額至 350 億元，董事長駱錦明表示，增資預計引進策略性投資人，不排除有電商業者。

王道銀行去年稅後純益 10.72 億元，每股純益 0.45 元，調整保留盈餘後，扣除依法提列的法定盈餘公積及特別盈餘公積，並新增迴轉自行提列特別盈餘公積，每股決議配發 0.3 元現金股利。

駱錦明表示，去年對王道銀行來說，是轉型的一年，在元旦改制為商業銀行後，正式跨足個人金融，並陸續達成多項成就，包括：推動亡道銀行股票掛牌上市、率先業界推出機器人理財服務、獲得全球知名 IT 研究機構 Gartner 頒發「最佳創新數位商業模式獎」及「亞太區最佳數位金融大獎」、獲准募集不動產投資信託基金「圓滿一號」、通過美國 B 型實驗室的「B 型企業認證」等。

總經理楊錦裕表示，王道銀行改制一年多以來，開戶數已接近 10 萬戶，數字看起來雖然不很大，但若以傳統銀行假設有 10 家分行的情況來看，王道銀行在沒有分行情形下，能繳出 10 萬開戶數的成績已算不錯，此外，信貸加房貸金額達 65 億元，基金滲透率 95%，同時，王道在追求個金成長之際，也固守本業企金，整體授信餘額增加 239 億元、達 1817 億元，預期今年可突破 2000 億元。

駱錦明表示，在金融業授信業有點遲鈍之際，王道銀行授信業務有所突破，且為因應新的國際會計準則，擴充業務所需，因此決議擴充資本額，將授權董事會將額定資本額由目前的 300 億元（目前實收 241 億元）提高至 350 億元。

駱錦明表示，王道銀行將於 6 月 26 日召開董事會，討論增資事宜，目前規劃 80% 由原始股東認購，10% 員工認購、10% 開放抽籤，若原始股東不認將洽特定人，預計引進策略性投資人，不排除有電商業者，希望 11 月資金到位，共同發展壯大網銀。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字王道銀駱錦明增資電商headline
鄭明智重砲打擊市場謠言 台...巴菲特賣的好？川普：稅改案...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan