〈王道銀股東會〉擬增資至350億元 預計引進策略投

駱錦明表示，去年對王道銀行來說，是轉型的一年，在元旦改制為商業銀行後，正式跨足個人金融，並陸續達成多項成就，包括：推動亡道銀行股票掛牌上市、率先業界推出機器人理財服務、獲得全球知名 IT 研究機構 Gartner 頒發「最佳創新數位商業模式獎」及「亞太區最佳數位金融大獎」、獲准募集不動產投資信託基金「圓滿一號」、通過美國 B 型實驗室的「B 型企業認證」等。

王道銀行 (2897-TW) 今 (14) 日舉辦股東會，股東會進行順利，無小股東發言，通過每股將配發 0.3 元現金股利，並授權董事會增加資本總額至 350 億元，董事長駱錦明表示，增資預計引進策略性投資人，不排除有電商業者。

總經理楊錦裕表示，王道銀行改制一年多以來，開戶數已接近 10 萬戶，數字看起來雖然不很大，但若以傳統銀行假設有 10 家分行的情況來看，王道銀行在沒有分行情形下，能繳出 10 萬開戶數的成績已算不錯，此外，信貸加房貸金額達 65 億元，基金滲透率 95%，同時，王道在追求個金成長之際，也固守本業企金，整體授信餘額增加 239 億元、達 1817 億元，預期今年可突破 2000 億元。

駱錦明表示，在金融業授信業有點遲鈍之際，王道銀行授信業務有所突破，且為因應新的國際會計準則，擴充業務所需，因此決議擴充資本額，將授權董事會將額定資本額由目前的 300 億元（目前實收 241 億元）提高至 350 億元。

駱錦明表示，王道銀行將於 6 月 26 日召開董事會，討論增資事宜，目前規劃 80% 由原始股東認購，10% 員工認購、10% 開放抽籤，若原始股東不認將洽特定人，預計引進策略性投資人，不排除有電商業者，希望 11 月資金到位，共同發展壯大網銀。