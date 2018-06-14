中澳不和 傳中國拿澳洲葡萄酒開刀

對此，中國外交部日前否認澳洲葡葡酒有被卡關的情形，宣稱各國海關都可抽核相關企業產品，屬於正常履職執法行為，目的是為了保護消費者權益。

（中央社記者周慧盈北京14日電）澳洲政府去年底開始批評中國試圖干涉澳洲內政，兩國關係也因此陷入緊張，影響所及，澳洲出口到中國的葡萄酒最近頻傳被卡關。澳洲多家酒企正在商議，盼澳洲官方出面解決此事。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）去年12月宣布將推行新的反間諜法和外國干預法，並指「中國影響力正干預澳洲政治」。中國外交部當時以「純屬捕風捉影、無中生有」加以回應，並向澳洲提出交涉，但是滕博爾拒絕中方說法，強調「確有外國勢力干預澳洲」。

路透社近日報導，中國「把氣出在澳洲葡萄酒身上」，自從滕博爾做了上述表態後，澳洲多家酒商反應，出口到中國的葡萄酒遇到麻煩，遲遲不能通關。

報導說，這些酒商上週參加了澳洲政府部門負責官員召集的緊急會議，酒業集團敦促坎培拉當局設法打破這一僵局。

中澳外交摩擦可能衝擊澳洲葡萄酒的出口。澳洲政府預估，澳洲今年出口酒總額將逾10億美元，去年為8.48億美元。而中國則是消費澳洲葡萄酒成長最快速的國家。（編輯：楊昇儒）1070614