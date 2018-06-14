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微整額頭、夫妻宮、下巴　立體美顏必修趨勢

記者凌芸斐／綜合報導2018/06/14 13:00
▲陳明芳醫師表示，由於填充療程可以獲得立即改善，一直以來都獲得許多患者的青睞，而2018年的3大熱門微整部位分別是額頭、夫妻宮及下巴。（圖／健全曼哈頓醫美集團提供）
▲陳明芳醫師表示，由於填充療程可以獲得立即改善，一直以來都獲得許多患者的青睞，而2018年的3大熱門微整部位分別是額頭、夫妻宮及下巴。（圖／健全曼哈頓醫美集團提供）

愛美是人的天性，近年來許多人選擇尋求醫美的幫助，來讓自己的門面變得更好，其中又以免動刀、不用住院的「微整形」占最大比例。舉凡填補臉部凹陷的填充療程、淡化動態紋的肉毒桿菌素，都是非常受歡迎的選項。健全曼哈頓醫美集團總院長陳明芳醫師表示，由於填充療程可以獲得立即改善，一直以來都獲得許多患者的青睞，而2018年的3大熱門微整部位分別是額頭、夫妻宮及下巴。

額頭占臉部比例接近三分之一，若是過於尖窄、凹凸不平等，除了看起來較顯老外，就面相學來說，容易有人際關係坎坷、運勢起伏不定等問題。而近年來韓劇風行，綜觀女神級藝人多半擁有飽滿圓滑的額頭，看起來更減齡。陳明芳指出，目前改變額頭輪廓大多採用填充療程，晶亮瓷及玻尿酸都是可以選擇的填充物，不過由於玻尿酸劑型及分子大小不同，若經驗不足選擇不慎，可能會產生結塊、顆粒等問題，選擇產品時要特別小心。

相較於西方人來說，東方人的臉形常會有五官不突出、顴骨高聳，下巴內縮等問題，因此東方女孩的臉形普遍看起來較扁大，而從大U臉進化成小V臉的關鍵就在下巴。陳明芳分析，除了動手術雕塑下巴外，透過填充療程也可獲得不錯的改善效果。近年來下巴已成為微整的熱門部位，填充物材質中又以晶亮瓷黏彈性佳、支撐力好，為避免下巴微整後走位的尷尬狀況，依據材質的特性加以選擇相對較有保障。

此外，夫妻宮凹陷除了影響夫妻關係、個人運勢外，也會讓整個人看起來很憔悴、失去光彩，若伴隨有顴骨過高的問題，更容易讓人產生刻薄的印象。然而，隨著年齡增長、膠原蛋白逐漸流失，難以避免夫妻宮塌陷的問題。陳明芳說明，玻尿酸及晶亮瓷對於夫妻宮的填平均有所幫助，但若希望能同步刺激膠原蛋白的新生來達到全臉拉提的作用，根據研究指出，以晶亮瓷的改善較為顯著。


▲2018年微整新趨勢，主要是透過微整「填充療程」提升額頭、夫妻宮及下巴等部位的美觀度，打造膨潤立體美顏。（圖／業者提供）

陳明芳提醒，晶亮瓷及玻尿酸雖然都是相當受青睞的微整填充物，不過產品的特性不同，適合施打的部位也不盡相同，例如「晶亮瓷療程」及「玻尿酸」雖然都具有能被人體吸收且生物相容性佳的特性，但晶亮瓷黏彈力強，因此支撐性佳，較不易產生位移的現象，且產品安全性經過美國FDA、歐盟及台灣衛福部核可，是近年來頗受歡迎的填充物。而玻尿酸的支撐性表現屬流動性較佳，適合施打在臉部較柔軟的部位，如淚溝眼周、臉頰、嘴唇等，但市面上玻尿酸的廠牌眾多，分子大小及劑型不同，建議施作前必須與醫師進行充分討論並選擇合適的「填充療程」才能兼顧效果及安全性。

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