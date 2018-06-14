〈房產〉房市恐慌情緒退散 今年前5月北台灣新屋供給

市調研究機構住展統計，今年 1-5 月北台灣新成屋、預售屋建案可售戶數累積至 2 萬 5116 戶，較去年同期大增 8824 戶，年增 54.2%。供給量已擺脫前 2 年的谷底，超越 2015 年同期水位，創近 4 年來新高，基隆增加幅度最多，而宜蘭則是唯一減少的區域。

住展企研室經理何世昌表示，去年下半年來買氣回升，房市恐恾氣氛消退，建商推案信心大舉回復，再加上去年底前有一波搶照潮，建案陸續於今年開出，以致於供給量出現大爆發。

何世昌認為，雖然年底有選舉因素干擾，但預估對房市衝擊有限，這波強勁推案動能將延續至 928 檔，北台灣新建案今年全年供給量極可能會超過 2015 年的水準，前 3 年市場風行的「減量保價」似乎快成為過去式。倘若建案銷售率也能大幅提升，那麼房市前景會更加樂觀。