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巴菲特賣的好？川普：稅改案的唯一犧牲者是H&amp

鉅亨網2018/06/14 11:33
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著名投資人巴菲特 Warren Buffett 曾於 2000 年併購美國稅務諮詢商 H&R Block (HRB-US)，但最後於 2007 年出售持股，現在來看，巴菲特當時的決定似乎是對的，因 H&R 週三 (13 日) 收盤的股價與 2007 年時的每股 22 美元，其實差不了多少。

H&R 週三 (13 日) 宣佈將關閉約 400 間門市 (約 4% 門市)，同時提道美國總統川普政府的新稅改案減少了稅務諮詢收入，故對未來的利潤做了下調。H&R 股價應聲暴跌 17.94% 以每股 24.29 美元作收。

H&R Block 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
H&R Block 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

事實上，川普於一年前便提道稅改案的唯一受害者將會是 H&R，因原本複雜的美國稅務資料，在通過稅改案後已變得更簡潔。BMO Capital 分析師 Jeffrey Silber 也提道，在更簡易的稅務模式更新後，H&R 的營收將受到衝擊。

雖然 H&R 週二 (12 日) 公布了不錯的財報，但市場對 H&R 未來的獲利模式更感到擔憂。H&R 2018 會計年度財報顯示：

  • 營收成長 4% 至 32 億美元。
  • EPS 成長 52% 至每股 2.98 美元。

H&R 把 2019 財務年的營收從 32 億美元調降至 30.5 億美元至 31 億美元，低於分析師預期的 31.15 億美元。

此外，摩根士丹利 (MS-US) 分析師 Thomas Allen 也認為在 H&R 提高「科技」的投資下，公司獲利將大幅縮水。

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