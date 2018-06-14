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中央社

決戰台南 高思博不接受空降說

中央社2018/06/14 11:33
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九合一選舉 決戰台南市(2)（中央社記者張榮祥台南14日電）「攤開我的資歷，我絕對有資格當台南市長」高思博信心十足、語氣堅定地說，在台南出生成長，老家和住家也都在這裡，只是沒有持續進行政治活動，他無法接受空降的說法。

穿著休閒褲和襯衫的高思博，走進台南市中西區一家港式餐廳，菜單上的菜色如數家珍，吃起來也很享受，他對相約訪問的中央社記者說：「我太太是廣東人，我對香港菜很熟」，神色之間，非常滿意。

高思博籍貫在台南市佳里區，出生於中西區，16歲之前，台南是他的全世界，從永福國小、興國中學到台南一中，是名品學兼優的好學生，台灣大學法律系畢業後，考取律師，工作一陣子，再到美國喬治華盛頓大學取得法學博士。

如同不少台大畢業的政治人物，高思博也一頭鑽進校園教書，直到2004年「國親合」的大環境下，代表親民黨投入台南區域立委，以新人之姿的第4高票當選，可謂初試啼聲；直到2006年親民黨出走潮中，轉而加入理念較為一致的國民黨。

2008年參選立委選舉時，在台南市第二選舉區(安平區、南區、東區)與當時挑戰四連霸的民主進步黨立委賴清德。兩人展開激烈競爭，開票結果高思博在東區獲勝，但在南區、安平區則輸給賴清德，最終以以8萬2566票，以5606票的小幅差距飲恨敗選。

連任失利後入閣，擔任行政院長劉兆玄內閣的政務委員兼蒙藏委員會委員長，但因拒絕參與2011年台南市第4選區立委缺額補選惹議，於是在內閣改選後卸下公職重返校園，如今是世新大學法學院副教授。

地方上提到高思博，不忘提到他的父親是台南第7屆老縣長、前台灣省議會議長高育仁，姐夫是新北市長朱立倫，總被對手冠上「政治世家」的光環，但高思博說，這些和他無關，參選台南市長，是自己的決定。

「民進黨全面執政後，氣勢快速下跌，卻未見國民黨回升」高思博說，去年參選國民黨中央委員的過程中，即醞釀參選台南市長的想法，也和國民黨中生代討論過這個問題，外傳國民黨參加縣市長選舉的夢幻名單是真的。

高思博說，他的老家還是在中西區青年路，住家在中西區五妃街，他雖常在台北工作，但幾乎每週有空就回台南，10多年前參選立委時，有人說他是空降的，如今還有人這麼說，這是他無法接受的。

2017年9月9日，高思博再次連任國民黨中央委員，地方上被視為可能代表國民黨參選台南市長。高思博不諱言這場選戰的企圖，攤開資歷，絕對有資格當台南市長，他討厭假清高，有人說他的家族有錢，但這些錢不是他的，更何況以高家的財力，如何比得過全面執政的民進黨資源。

5月22日，高思博經黨內初選，以黨內中生代代表藍營投入選戰。頂著家族政治光環，高思博不以為意，他要做的是自己，即使是朱立倫南下站台，也不可能是特地為他來，高思博說，朱立倫年底的站台造勢，一定是全國性的，不會只為台南。

檯面上如同一般選舉，忙著趕著跑行程，拜訪地方人士；另方面，成立官網「高思博 A PO」接地氣，主打年輕人互動，A PO告訴鄉親「我家族的祖厝座落在佳里的番仔寮。台南是我的故鄉，是我從政的起點，是我未曾離開，持續投入關懷和服務的家園！請大家與所有朋友一起分享我們的台南！ 我是高思博，我是台南佳里人！

有人說台南像日本京都，但高思博感性的說「台南有著獨一無二的氛圍，人情的敦厚溫暖，積累著歷史卻親切樸實，正像是當天冬陽照暖的木地板。」看著街景及台南這個慢活步調城市的人們，高思博滿臉笑容地說，真的很喜歡台南；而足跡走遍府城37個區，鄉親們慢慢喜歡這個憨直的地方子弟。(編輯:孫承武)1070614

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