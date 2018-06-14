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iPhone SE2 明上市？價格超優惠2萬有找

記者易皓瑜／台北報導2018/06/14 11:59
▲多方消息指 iPhone SE2 15日將無預警上市。（圖／翻攝 新浪科技）
▲多方消息指 iPhone SE2 15日將無預警上市。（圖／翻攝 新浪科技）

據《新浪科技》報導，蘋果商店（ Apple Store ）員工指稱，本月 14 日收到緊急指令，預計將在店面內全面鋪新貨，並將店面重新改裝，以配合 15 日的新品上市。據傳這款新品就是萬眾期待的 iPhone SE2！蘋果這次是否將循上次紅色版本的 iPhone 8 模式給果粉一個大大的驚喜，目前尚不得而知，但可以確認的是，就連廣告商德高集團的 iPhone SE2 宣傳圖也提前曝光，讓各界更加確信iPhone SE2 將會在 15 至 18 日之間開賣。 

據悉， iPhone SE2 將推出兩個不同版本，其一為搭載 A10 處理器，另一個則是搭載 A11 處理器。兩個版本之間最大區別為 3D 結構光的人臉識別， A11 處理器版本將可支援 Face ID 功能。 

此外，外國開發者在日前推出的 iOS 12 測試版中意外發現，在測試版的敘述當中，出現了「 iPhone SE 2 」等字樣，更加深了 iPhone SE 2 上市在即的可信度。 

iPhone SE 2 將會採用玻璃背面設計，並有 2.5D 弧度，將更易於手持。在螢幕上則與 iPhone X 同樣採瀏海設計，側邊有著與 iPhone 5S 和 SE 系列相同的圓形音量鍵。 

而 iPhone SE 2 的價格也提前曝光，定價上相當實惠，幾乎等同 iPhoneX 的一半。容量上則分別為 64GB 和 128GB 兩種版本，售價約為台幣 1.78 萬和 2.15 萬元。 

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