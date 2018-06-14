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工業富聯FII拖累 鴻海跌破月、季線 市場期待郭董

鉅亨網2018/06/14 11:44
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鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 FII(601138-SH) 蜜月行情僅漲停 3 根就結束，母公司鴻海股價也同受影響，今 (14) 日直接摜破月、季線，法人表示，鴻海走勢疲弱，之前 FII 掛牌前的提前慶祝行情恐成短期頭部。外界關注，鴻海董事長郭台銘是否會在下周股東會釋放利多，重新激勵鴻海與工業富聯 FII 股價走勢。

工業富聯 FII 日前以每股人民幣 13.77 元掛牌 A 股，首日跳空大漲 44% 後漲停，接下來又拉出 2 根漲停板，原本市場普遍預期，工業富聯 FII 至少能拉出 7 根漲停板，不過昨天卻未能延續漲停氣勢，儘管盤中一度大漲逾 9%，最後仍讓工業富聯 FII 的漲停板停在 3 根。

法人表示，鴻海走跌，主要關鍵還是工業富聯 FII 蜜月行情結束，如果以外界預期的 7 根漲停板來看，工業富聯 FII 掛牌行情是低於今年 A 股平均的漲停板數量，顯示外界對工業富聯 FII 的商業模式，似乎仍是停留在以傳統代工印象。

法人也預期，由於鴻海將在下周舉行股東會，鴻海董事長郭台銘是否會在股東會上釋利多，重新激勵工業富聯 FII 股價，將是後續關鍵重點。

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