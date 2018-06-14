NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈刪年資補償金　藍委籲重視教師權益孫安佐面臨重刑　邱彰要政府出面8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

中國5月多項經濟數據回落 成長低於預期

鉅亨網2018/06/14 11:39
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中國國家統計局週四 (14 日) 公布經濟數據，5 月多項主要數據均見回落，其中工業增加值、社會消費品零售額及固定投資，成長幅度均低於預期。

數據顯示，中國 5 月份規模以上工業增加值年增 6.8%，低於市場預期的 7%，較上月回落 0.2 個百分點。今年前 5 個月則為年增 6.9%，與前 4 個月持平。

此外，全國前 5 個月固定資產投資為人民幣 21.6 兆元，年增 6.1%，同樣低於預期的 7%，增速比前 4 個月放慢 0.9 個百分點。單看 5 月份，為增長 0.47%。

社會消費品 5 月零售總額為人民幣 3.04 兆元，年增 8.5%，低過市場預期的 9.6%，增速較 4 月放緩 0.9 個百分點，更是 15 年來最低增長。中國國家發改委將 2018 年零售額增速的目標，定為約 10%。

房地產開發方面，前 5 個月全國開發投資人民幣 4.1420 兆元，年增 10.2%，增速較前 4 個月回落 0.1 個百分點。

雖然數據全面回落，官方解讀認為，5 月份國民經濟運行繼續保持穩中有進、穩中向好的發展態勢，但外部環境不穩定、不確定性有所增加，國內發展不平衡、不充分問題也有待改善。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp工業增加值固定投資headline
〈房產〉房市恐慌情緒退散 ...工業富聯FII拖累 鴻海跌...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan