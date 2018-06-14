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台南選情 大小藍綠拼中間選民認同

中央社2018/06/14 11:34
中央社 地方 / NOWnews
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九合一選舉 決戰台南市(4)（中央社記者張榮祥台南14日電）年底台南市長選舉戰鼓已悄然響起，相較於升格直轄市後的2010、2014兩場藍綠對決改選，今年選局算得上群雄並起，鹿死誰手，尚不可知。

自從前總統府秘書長陳唐山1993年、1997年兩屆台南縣長後，再到蘇煥智2001年的接棒；台南市部分則是有張燦鍙、許添財兩任的深耕，民進黨在台南不停地茁壯。縣市合併後綠營勢力更是邁向顛峰，行政院長賴清德在2010年拿下61萬98987票、囊括60.41%選票；2014年連任台南市長時取得71萬1557票，得票率72.9%，清楚劃下「賴清德障礙」。

一般地方評估，藍綠在台南的基本盤約是4:6，甚至有人認為這個差距逐漸擴大為3.5:6.5，但多數人還是持平「中間選民佔台南選民的4成甚至5成」，只要獲得這個族群的認同，就能跨過基本盤的迷思，有機會奪下市長寶座，台南今年的選情如此熱鬧，和中間選民區塊不無關係。

台南市升格直轄市後的兩場選戰，全是藍綠對決，今年卻出現5名參選人，除民進黨提名的立委黃偉哲、國民黨提名的前立委高思博外，其他3人都是無黨籍，分別是獲前總統陳水扁支持的許忠信、前台南市警察局長陳子敬，以及表態的伍彩集團創辦人林義豐。

黃偉哲是台南知名人物，民進黨提名初選前，外傳他已獲賴清德的支持，如今代表綠營出征，在基本盤未被撼動的前提下，勝算較高，黃偉哲也不諱言選民拿他和賴清德比較，顯見信心十足。

不過，許忠信的參選，對黃偉哲有一定程度的影響；許忠信是前台聯不分區立委，也獲陳水扁支持，目前他在成功大學法律系任教，宣布參選前，已在台南基層耕耘許久，算是深綠人馬，可能會瓜分黃偉哲的基本票源。

面對泛綠有2名參選人，藍營卻未必佔到優勢。從2010、2014兩場藍營敗仗來看，得票率分別由39.59%(40萬6196票)，落到27.1%(26萬4536票)，面臨基本盤流失的高思博，雖出身政治家族，也擔任過台南區域立委，他誓言奮力一戰，卻有賴中央黨部及地方黨部想辦法整合陳子敬及林義豐兩名參選人，偏偏這2人參選決心不變

陳子敬歷任航警局長、台南市警察局長，警界風評不錯，雖說財力不足，人脈還在，一名台南市警局的高階警官說，他不知有多少市民會投票給陳子敬，但陳子敬應可獲得半數台南警察和警眷的支持。

主打經濟牌的林義豐，在年底這場選舉堪稱異類，憑著一股熱情參選的他，已在網路上引起熱議；林義豐雖沒有黨務和行政資源，競選資金卻不成問題，他獨樹一幟，很難讓人忽略他的存在。

台南市選舉人數約15萬人上下，投票率在6成5到7成之間，離改選投票日還有半年，5人選情又有「大小藍綠」相互牽引糾纏，讓選局充滿變化。藍綠陣營的整合分裂很難說，但可斷言的是，台南選民還在觀察參選人的動向和政見，尢其是中間選民，參選人想讓他們投向自己，有待努力。(編輯:孫承武)1070614

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