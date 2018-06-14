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夏季戲水要安全 體育署教新版防溺10招

中央社2018/06/14 11:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北14日電）教育部體育署今天表示，學生於夏季戲水時，一定要特別注意水域安全，體育署也推出簡單好記的新版防溺10招，強調「5不5要」，希望學生牢記，保障自身安全。

教育部體育署今天發布新聞稿表示，每年6月是學生畢業季或準備放暑假的時候，這段時間學生常結伴戲水而發生溺水意外，尤其端午節過後更進入夏日學生溺水意外的高峰期，根據民國101至106年教育部校安通報資料顯示，每年至少1位畢業生溺水死亡，102年更有5位畢業生溺斃。

為了提醒學生注意水域安全，體育署推出更簡單好記的「新版防溺10招」，強調「5不5要」，包括不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧，以及要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心，希望加深學生的印象，以保障戲水時的安全。

游泳救生協會秘書長王英州提醒，台灣海邊經常出現「離岸流」，會快速將人帶離海岸，多數人的反應是會急著游回來，但最後往往體力不支而溺斃；另外，也有很多人喜歡去「瀑布秘境」戲水，這種高低落差大的水域，會在水面下形成「翻滾流」，人一旦接近就會被吸入而難以脫身。

體育署表示，台灣夏季多午後雷陣雨，常有溪水暴漲，許多溺水的民眾，多是禁不住溪水誘惑而臨時起意去玩水，或是常因不熟悉海邊地形而失足落海，因此呼籲民眾千萬要遠離危險水域，並牢記新版防溺10招，以保障自身安全。

教育部次長林騰蛟也呼籲，各級學校應該在這段時間特別提醒學生注意水域安全，或者安排學生學習防溺或水中自救的課程，也希望學生家長能夠多多關心小孩的動向。（編輯：黃于）1070614

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