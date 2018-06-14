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台股盤中─Fed升息美股翻黑 電子三雄無力 指數跌

鉅亨網2018/06/14 11:47
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受到美國聯準會 (Fed) 升息 1 碼、美股收黑影響，台股今 (14) 日開低走低，大立光、鴻海和台積電等電子三雄同步走跌，指數跌逾百點，最低落在 11054.3 點，失守 11100 點。法人表示，本周國際因素干擾，加上端午連假節前賣壓，指數恐持續震盪向下修正整理。

電子三雄成為今日壓盤重點，大立光開低走低，跌逾 2%，最低價落在 4620 元；鴻海也下跌近 2%，台積電則跌近 2%，最低價落在 227 元。

美聯準會宣布升息 1 碼，並暗示今年可能再升息兩次，等於今年將共升 4 碼，比先前所提及的多了 1 碼，金融股普遍走跌，其中元大金跌逾 2%，中信金、台新金、玉山金、國泰金、華南金和富邦金等均跌逾 1%，開發金、兆豐金、永豐金、第一金同樣走弱。

受市場關注的被動元件族群則漲跌互見，國巨開低走高，漲近 0.5%，最高價落在 1165 元，奇力新、大毅均上漲逾 4%。法人表示，雖目前景氣反轉，但各大廠皆謹慎評估擴產計畫，估計短期供需仍將緊俏，價格易漲難跌。

整體來看，法人表示，台股受壓制在 5 日均線之下，估計在國際因素干擾和節前賣壓影響，預期大盤難脫盤整格局，而題材面上，估計資金將持續聚焦在漲價題材、低基期且有高殖利率保護族群等，建議投資人布局策略上，宜控制資金水位。

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關鍵字台股盤中聯準會升息headline
工業富聯FII拖累 鴻海跌...

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