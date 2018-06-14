廣編／華航A350帶您直達歐洲6大城市

中華航空以新世代機隊，全面提供歐洲6大黃金航點直飛服務，拉近你與倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、法蘭克福、維也納、羅馬的距離，輕鬆體驗歐洲魅力風情。

搭華航A350直飛倫敦，可省下3至7小時的轉機、中停時間，約13小時即達目的地。倫敦蓋維克機場，除了通關及提領行李等待時間較短外，連結市區與英國各大南北城市，接轉及入出境交通也很便捷。

巴黎方面，今年4月16日起，華航與法國航空兩強聯手，以共用班號開航台北往返巴黎直飛航線，該航班由法航執飛，每周3班，隨時都能展開一趟浪漫花都之旅。