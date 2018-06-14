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工商快訊

廣編／華航A350帶您直達歐洲6大城市

本報訊2018/06/14 12:25
▲華航A350帶您直達歐洲6大城市。（圖／公關照片）
▲華航A350帶您直達歐洲6大城市。（圖／公關照片）

中華航空以新世代機隊，全面提供歐洲6大黃金航點直飛服務，拉近你與倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、法蘭克福、維也納、羅馬的距離，輕鬆體驗歐洲魅力風情。

搭華航A350直飛倫敦，可省下3至7小時的轉機、中停時間，約13小時即達目的地。倫敦蓋維克機場，除了通關及提領行李等待時間較短外，連結市區與英國各大南北城市，接轉及入出境交通也很便捷。

巴黎方面，今年4月16日起，華航與法國航空兩強聯手，以共用班號開航台北往返巴黎直飛航線，該航班由法航執飛，每周3班，隨時都能展開一趟浪漫花都之旅。

而為提供更便利的服務，華航每周4班A350直飛阿姆斯特丹，約可省下4小時；華航並與荷蘭皇家航空深化合作，透過擴大共用班號，台北-阿姆斯特丹每天1班直達。

至於法蘭克福，既是歐陸交通要道，也是國際金融中心，華航以新世代777-300ER客機執飛，法蘭克福每天1班，為往返旅客提供嶄新的空中體驗。

此外，華航的維也納航線，每週多達5班；羅馬航線今年7月起，每周增為3班；二航點均使用A350執飛，大幅提升了飛行的舒適度。

華航新一波促銷活動，從即日起展開，現在預購倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、法蘭克福、羅馬、維也納6大歐洲航點機票，並於今年9月16日至12月31日期間出發，早鳥經濟艙來回未稅機票售價，最低只要TWD20,000元起，再享比斯特購物村免費/折扣接送與購物優惠。

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