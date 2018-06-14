王道銀配息0.3元　擬增資至350億　引進策略投資人

駱錦明表示，2017年1月改制為王道銀行之後，正式跨足個人金融領域，並陸續達成多項成就，包括推動王道銀行股票掛牌上市、率先業界推出機器人理財服務、獲准募集不動產投資信託基金「圓滿一號」、通過美國B型實驗室「B型企業認證」等，未來也將持續加強數位金融優勢，提升個金產品競爭力，同時秉持精品銀行的經營策略深耕優質企業客戶，創造更多成長動能，以打造普惠金融的願景。

王道銀行今（14）日召開股東會，會中除承認2017年營業報告書及財務報表，通過盈餘分派案，每股配發新台幣0.30元現金股利，為因應未來擴展業務需求，也通過增加資本總額至350億元。王道銀行董事長駱錦明透露，增資預計引進策略性投資人，不排除有電商業者。

王道銀行總經理楊錦裕也提到，王道銀行改制一年多以來，開戶數已近10萬戶，尤其在沒有分行情形下，能繳出10萬開戶數成績算不錯，目前信貸加房貸金額也有65億元，基金滲透率 95%，企業金融授信餘額也增加239億元，達1817億元，預期今年可突破2000億元。

王道銀行今日股東會通過2017年度盈餘分派案，2017年稅後淨利約新台幣10.72億元，每股盈餘新台幣0.45元，調整保留盈餘之後，扣除依法提列的法定盈餘公積以及特別盈餘公積，並新增迴轉自行提列特別盈餘公積，每股配發新台幣0.30元現金股利，以2017年底已發行流通在外總股數共24億1300萬6301股計算，共計配發7億2390萬1890元。

此外，王道銀行為因應未來擴展業務需求，會中通過公司章程修訂條文，增加資本總額至350億元，並增加特別股為本行股份種類。駱錦明說，在授信業務有所突破，因應新的國際會計準則，並擴充業務所需，王道銀行決議擴充資本額，將授權董事會將額定資本額由目前的300億元（目前實收241億元）提高至350億元。

王道銀行也將於6月26日召開董事會，討論增資事宜。駱錦明說，目前規畫80%由原始股東認購，10%員工認購、10%開放抽籤，若原始股東不認將洽特定人，預計引進策略性投資人，不排除有電商業者，希望11月資金到位，共同發展壯大網銀。