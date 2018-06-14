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中央社

看好房市猛推案 北台灣可售戶飆4年新高

中央社2018/06/14 11:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北14日電）房市研究單位住展雜誌發現，從去年下半年以來北台灣房市買氣回升，且曾發生一波搶照潮，以致今年前5月新成屋和預售屋可售戶數大增54%，達2.51萬戶之多，創4年來新高。

住展雜誌統計，今年前5月北台灣新成屋、預售屋建案可售戶數累積至2萬5116戶，年增8824戶，年增幅約54.2%。供給量已擺脫前兩年的谷底，超越2015年同期2萬1257戶水位，創4年來新高。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年下半年以來買氣回升，房市恐慌氣氛消退，建商推案信心大舉回復，再加上去年底前有一波搶照潮，建案陸續在今年開出，以致供給量出現爆發。

何世昌分析，各縣市年增幅最大的是基隆市，去年前5月可售戶數才82戶，今年卻增加到229戶，年增幅約179%。但年增戶數最多的是桃園市，今年前5月可售戶數9002戶，大幅年增4832戶，供給量主要來自於中壢、八德、桃園、龜山與楊梅等行政區。

台北市今年前5月累計可售戶數2164戶，比去年同期增加784戶，年增幅近57%，供給量最多的行政區依序為文山、內湖、萬華、中山、中正區。何世昌認為，台北市今年前5月可售戶增幅雖非最多，但關鍵在於這些可售戶數以中、大坪為大宗，甩脫去年的小坪數為主，顯見今年北市戶數供給量增加，相當扎實有力。

新北市部分前5月可售戶數9058戶，年增1474戶，以土城、板橋、汐止、林口與新莊等地供給量最多，大多集中在重劃區。宜蘭縣則是供給量唯一減少的縣市，今年前5月僅釋出491戶，年減374戶。

何世昌強調，年底選舉因素干擾，預估對房市衝擊有限，屬短期干擾因素，這波強勁推案動能將延續至928檔期，北台灣新建案今年全年供給量可能超過2015年水準，過去幾年市場「減量保價」、銷售餘屋為的模式可能快要過去，若搭配銷售率提升，房市前景則轉趨樂觀。（編輯：楊凱翔）1070614

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