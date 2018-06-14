看好房市猛推案 北台灣可售戶飆4年新高

（中央社記者韋樞台北14日電）房市研究單位住展雜誌發現，從去年下半年以來北台灣房市買氣回升，且曾發生一波搶照潮，以致今年前5月新成屋和預售屋可售戶數大增54%，達2.51萬戶之多，創4年來新高。

住展雜誌統計，今年前5月北台灣新成屋、預售屋建案可售戶數累積至2萬5116戶，年增8824戶，年增幅約54.2%。供給量已擺脫前兩年的谷底，超越2015年同期2萬1257戶水位，創4年來新高。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年下半年以來買氣回升，房市恐慌氣氛消退，建商推案信心大舉回復，再加上去年底前有一波搶照潮，建案陸續在今年開出，以致供給量出現爆發。