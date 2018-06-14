屏東佳冬鄉一級淹水警戒 嚴防豪雨

（中央社記者廖禹揚台北14日電）滯留鋒面及西南氣流影響，南部有明顯降雨，經濟部水利署針對屏東縣佳冬鄉、枋寮鄉分別發布一級、二級淹水警戒。為防致災性豪雨，經濟部次長曾文生今天也召開情資研判會議。

目前降雨主要集中在屏東及台東，水利署指出，峰面可能隨時間北抬，東部及中、北部地區也須做好因應防災準備。

情資研判會議中，中央氣象局預報指出，今天凌晨台灣西南方形成熱帶性低氣壓，可能增強為輕度颱風，不排除發布海上、陸上颱風警報，曾文生指示水利署加強與地方政府的戒備。

經濟部水利署副署長王藝峰受訪表示，近兩天雖尚無降大雨，但未來降雨情況視熱帶性低氣壓與西南氣流軸線而定，變動性大，因此水利署已派總工程師以上同仁赴各地方政府確認防汛準備狀況，並將透過水利規劃試驗所自行開發的模擬模式，針對中南部地區防汛熱點進行監測，以提前通知地方政府整備。