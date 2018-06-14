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中央社

出版自由再收緊 傳北京下架已發行圖書

中央社2018/06/14 11:53
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北14日電）中國出版限制疑似再收緊。一間位在北京的獨立書店說接到中共當局指示，下架一批已經通過審查在中國合法出版的圖書，包括紀實文學、歷史學術著作、宗教題材等。

美國之音（VOA）報導，書店還收到當局指令要求某些「敏感題材」的書籍不可以擺放在顯眼的位置，包括西方政治學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）的著名書籍「極權主義的起源」（The Origins ofTotalitarianism）。

書店一名工作人員和兩名讀者都證實上述消息，但由於事屬敏感，報導沒有透露書店的店名和位置

目前不清楚北京其他書店是否也收到類似通知。

報導說，大約兩週前，這家書店收到當局的指令要求下架一批圖書，包括作家許知遠的「中國紀事」和「一個遊蕩者的世界」，紀錄片導演張贊波的「大路」，歷史學家高華的「革命年代」，心理學家武志紅的「巨嬰國」等，均為近10年內在中國大陸公開出版的書籍。

「聖經」和「可蘭經」在內的宗教類圖書也不再被允許上架。在這之前，這些宗教經典已經被禁止在網上出售。

此外，反極權、反烏托邦的「敏感題材」被要求不得擺在顯眼位置，包括著名書籍「極權主義的起源」。這本書在今年中國修憲後大賣，顯示出部分中國民眾對中國國家主席習近平延長任期的看法。

這家書店的員工表示，獨立書店經營者有時會等風頭過去後悄悄售賣一些敏感書籍，包括一些曾經在中國公開出版但後來被禁的圖書，甚至還有境外出版物，但最近幾年管理愈來愈嚴格。

一名書店常客表示，嚴厲的審查和昂貴的房租都讓她擔心這間書店的前途。但她表示只要書店還在，她仍然會常來。（編輯：翟思嘉/馮昭）1070614

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