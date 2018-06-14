出版自由再收緊 傳北京下架已發行圖書

（中央社台北14日電）中國出版限制疑似再收緊。一間位在北京的獨立書店說接到中共當局指示，下架一批已經通過審查在中國合法出版的圖書，包括紀實文學、歷史學術著作、宗教題材等。

美國之音（VOA）報導，書店還收到當局指令要求某些「敏感題材」的書籍不可以擺放在顯眼的位置，包括西方政治學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）的著名書籍「極權主義的起源」（The Origins ofTotalitarianism）。

書店一名工作人員和兩名讀者都證實上述消息，但由於事屬敏感，報導沒有透露書店的店名和位置