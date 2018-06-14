呼籲政府「營救孫安佐」　邱彰：他非國際孤兒

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐涉嫌恐怖威脅一案，原法官只對孫安佐所認的「恐怖威脅罪」裁處，孰料檢察官將此案升為聯邦層級，並將孫安佐以「非法擁有武器罪」起訴，讓案情大逆轉，相當關心此案的律師邱彰，今（14）日在臉書向蔡政府喊話：「是政府出面營救孫安佐的時刻了！」

邱彰舉出案例，她說先前有位18歲的美國公民，在新加坡向18輛汽車噴漆、丟雞蛋，被以破壞公務罪判刑4個月、鞭刑6下，消息傳回美國，群情譁然，美國政府認為對犯下非暴力罪的少年施以鞭刑太重，柯林頓總統及兩位參議員遂寫信向新加坡政府及法官求情，新加坡最後顧及美國總統顏面，將鞭刑減為4下。邱彰還說：「連川普也記得要讓北韓先行釋放三位美籍人出獄，才召開川金會。」