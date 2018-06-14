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即時跑馬燈刪年資補償金　藍委籲重視教師權益孫安佐面臨重刑　邱彰要政府出面8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

呼籲政府「營救孫安佐」　邱彰：他非國際孤兒

娛樂中心／綜合報導2018/06/14 12:04
▲律師邱彰（左圖）認為政府是時候對孫安佐案出手。（圖／翻攝邱彰、孫安佐臉書 , 2018.06.14）
▲律師邱彰（左圖）認為政府是時候對孫安佐案出手。（圖／翻攝邱彰、孫安佐臉書 , 2018.06.14）

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐涉嫌恐怖威脅一案，原法官只對孫安佐所認的「恐怖威脅罪」裁處，孰料檢察官將此案升為聯邦層級，並將孫安佐以「非法擁有武器罪」起訴，讓案情大逆轉，相當關心此案的律師邱彰，今（14）日在臉書向蔡政府喊話：「是政府出面營救孫安佐的時刻了！」

邱彰舉出案例，她說先前有位18歲的美國公民，在新加坡向18輛汽車噴漆、丟雞蛋，被以破壞公務罪判刑4個月、鞭刑6下，消息傳回美國，群情譁然，美國政府認為對犯下非暴力罪的少年施以鞭刑太重，柯林頓總統及兩位參議員遂寫信向新加坡政府及法官求情，新加坡最後顧及美國總統顏面，將鞭刑減為4下。邱彰還說：「連川普也記得要讓北韓先行釋放三位美籍人出獄，才召開川金會。」

她表示，孫案被檢察官「看出破綻」，讓原本只認「恐怖威脅罪」的孫安佐，被以「非法擁有武器罪」起訴，邱彰說孫安佐不過是18歲的孩子，「畢竟他只講過半句恐嚇的話，他也立刻補說那是笑話，畢竟在他來的國度裡沒人有槍，所以他對擁有及使用槍枝是否合法一無所知。難道現在只能坐以待斃，等待壞消息？」

邱彰說政府的合法性，建立在它能保護人民的基礎上，認為台灣政府「責無旁貸」，呼籲總統、立法委員、各界有心人士向美國求情，也表示駐外單位應該要定期探訪被關押的孫安佐，確定他的人身安全，「一定要讓孫安佐知道──他不是國際孤兒！」最後說道：「中華民國護照上寫『請對持此護照的國民予以協助及保護』，蔡政府請注意，這些都是動詞，不是形容詞。」


▲邱彰臉書全文。（圖／翻攝邱彰臉書 , 2018.06.14）

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