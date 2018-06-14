找到漸凍人治療新方向 中研院學者獲獎

（中央社記者余曉涵台北14日電）中研院今天頒發年輕學者研究著作獎，其中有的得主提供漸凍人的致病原因，或顛覆一般人對記憶的認知等，為疾病治療提供新的研究方向。

中研院1996年起頒發「年輕學者研究著作獎」，中央研究院今天舉行「年輕學者研究著作獎」頒獎典禮，今年共有12位年輕學者獲獎，其中有5位是來自中研院學者。

在中研院分子研究所助研究員陳俊安的研究中，證實微型核糖核酸（miRNAs）對調控運動神經元的存活與功能扮演關鍵性角色。這項發現提供肌萎縮性脊隨側索硬化症（俗稱漸凍人症）的致病原因，以及探索新的治療方式。