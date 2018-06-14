找到漸凍人治療新方向 中研院學者獲獎

（中央社記者余曉涵台北14日電）中研院今天頒發年輕學者研究著作獎，其中有的得主提供漸凍人的致病原因，或顛覆一般人對記憶的認知等，為疾病治療提供新的研究方向。
中研院1996年起頒發「年輕學者研究著作獎」，中央研究院今天舉行「年輕學者研究著作獎」頒獎典禮，今年共有12位年輕學者獲獎，其中有5位是來自中研院學者。
在中研院分子研究所助研究員陳俊安的研究中，證實微型核糖核酸（miRNAs）對調控運動神經元的存活與功能扮演關鍵性角色。這項發現提供肌萎縮性脊隨側索硬化症（俗稱漸凍人症）的致病原因，以及探索新的治療方式。
陳俊安的研究團隊發現，當小鼠失去產生miRNAs的酵素Dicer時，控制四肢的運動神經元在發育時期就會大量死亡。
研究中也發現，有一群稱為mir-17~92 的microRNA表現量特別高時，會抑制PTEN蛋白質的數量，同時影響其他的酵素表現，阻止PTEN蛋白質進入細胞核中，最終能夠避免運動神經細胞死亡。
除此之外，陳俊安中的研究也發現miRNA會參與控制運動神經元各式亞型的建立，進而影響脊髓運動神經元與身體各部位肌肉建立完整的神經迴路。
如果持續深入研究，可望對駕馭幹細胞演化成各式運動神經元有極大的幫助， 奠定未來精準醫療的基石，相關研究成果已獲刊登於國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）上。
另外，獲獎之一的長庚大學生物暨分子生物學科副教授吳嘉霖，長期利用果蠅為模式生物，探討大腦神經結構及功能，是神經科學領域的專家。
吳嘉霖的研究發現，短期記憶的形成是由另一套跟長期記憶截然不同的神經迴路所控制，說明長期記憶不是從短期記憶轉化而來，不僅顛覆過去對於記憶形成的認知，也替老年失智提供合理解釋。
「年輕學者研究著作獎」今年競爭十分激烈，總報名數高達93件，最後經過預審、初審、複審程序，再送3組聯席審查委員會討論決議得獎名單，選出12位得獎者，每位得獎者可獲得新台幣20萬元獎金、研究獎助費30萬元跟一面獎牌。（編輯：陳清芳）1070614