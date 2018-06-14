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看不下去！老外怒罵髒話　要辱台實況主CJ「滾回自家」

生活中心／綜合報導2018/06/14 12:12
▲美籍辱台實況主CJayride（ CJ ）日前在電腦展中，被一名外籍廠商警告「在台灣給我乖一點」。（圖／翻攝自YouTube）
▲美籍辱台實況主CJayride（ CJ ）日前在電腦展中，被一名外籍廠商警告「在台灣給我乖一點」。（圖／翻攝自YouTube）

美籍辱台實況主 CJayride（ CJ ）的誇張行徑就連外國人也看不下去了！先前因開直播宣導錯誤觀念、侮辱台女，刻意扭曲、醜化台灣，引爆網友怒火一夕「爆紅」的他，日前在台北國際電腦展進行直播時，突被一名外籍廠商上前警告「在台灣給我乖一點」，更大罵「 FXXK 」要 CJ 滾回自己國家，讓 CJ 當場嚇傻滿臉錯愕。


▲外籍廠商板著臉孔再度警告CJ，要求CJ「不准壞我們的名聲！」（圖／翻攝自YouTube）

影片中，只見 CJ 照慣例開啟直播，跟粉絲分享活動內容，此時一名戴著帽子、身穿格紋襯衫的外籍廠商突然一臉嚴肅出現在 CJ 身旁，對著他劈頭就說「在台灣給我乖一點好嗎？別他 X 的丟我們的臉好嗎？」說完轉頭離去，下秒又快速轉身走向 CJ ，板著臉孔警告「不要壞我們的名聲好嗎？不准壞我們的名聲！」把 CJ 嚇到質問「你是誰？」


▲外籍廠商離開前，再度轉身對著CJ大罵、要求CJ滾回自己國家！（圖／翻攝自YouTube）

不過，該名外籍廠商並不理會 CJ 的問題，直接掉頭走人，沒多久再轉頭對 CJ 大罵「 FXXK！滾回去吧！」要他滾回自己國家，讓 CJ 飽受驚嚇、不解為何挨罵，只好在影片開頭表示「他一定是被假新聞給騙了」。

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