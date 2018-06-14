看不下去！老外怒罵髒話　要辱台實況主CJ「滾回自家」

美籍辱台實況主 CJayride（ CJ ）的誇張行徑就連外國人也看不下去了！先前因開直播宣導錯誤觀念、侮辱台女，刻意扭曲、醜化台灣，引爆網友怒火一夕「爆紅」的他，日前在台北國際電腦展進行直播時，突被一名外籍廠商上前警告「在台灣給我乖一點」，更大罵「 FXXK 」要 CJ 滾回自己國家，讓 CJ 當場嚇傻滿臉錯愕。



▲外籍廠商板著臉孔再度警告CJ，要求CJ「不准壞我們的名聲！」（圖／翻攝自YouTube）