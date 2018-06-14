拒移民救援船遭法批 義延後雙方官員會談

（中央社羅馬13日綜合外電報導）義大利不滿因拒絕讓移民救援船靠岸，遭法國批評不負責任，今天宣布延後和法國的高階官員會談，並召法國大使抗議。

法國慈善組織地中海SOS救援組織（SOSMediterranean）9日在利比亞外海救起629人，包括孕婦和眾多兒童，但在一場充滿張力的僵局中，義大利和馬爾他政府雙雙拒絕讓它靠岸，使得這些移民一直受困寶瓶座號（Aquarius）上。

義法兩國因這600多名難民所受的待遇而相互攻擊，義大利新經濟部長宣布擱置和法國經濟部長在巴黎的會談。