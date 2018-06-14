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中央社

拒移民救援船遭法批 義延後雙方官員會談

中央社2018/06/14 12:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社羅馬13日綜合外電報導）義大利不滿因拒絕讓移民救援船靠岸，遭法國批評不負責任，今天宣布延後和法國的高階官員會談，並召法國大使抗議。

法國慈善組織地中海SOS救援組織（SOSMediterranean）9日在利比亞外海救起629人，包括孕婦和眾多兒童，但在一場充滿張力的僵局中，義大利和馬爾他政府雙雙拒絕讓它靠岸，使得這些移民一直受困寶瓶座號（Aquarius）上。

義法兩國因這600多名難民所受的待遇而相互攻擊，義大利新經濟部長宣布擱置和法國經濟部長在巴黎的會談。

西班牙政府已同意讓這艘船在瓦倫西亞（Valencia）靠岸，這艘船預定16日晚間抵達。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）抨擊義大利民粹派新政府「冷嘲熱諷、不負責任」，拒讓629名難民靠岸。

羅馬當局說，馬克宏的言論令人難以接受，並召來法國大使。

義大利外交部發表聲明表示：「這種說法破壞義法之間的關係。」

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）原定15日前往巴黎和馬克宏的會面，如今考慮延期。

義大利極右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）告訴參議院：「我們不需要跟別人學慷慨、志願服務、款待和團結。」

薩爾維尼同時也是義大利副總理和反移民政黨聯盟黨（League）黨魁。薩爾維尼表示，他不打算接受一個定期在兩國邊界擋下移民盤查的國家說教。

法國表示，未接到義大利關於正式道歉的要求。法國相信，總統馬克宏和義大利總理孔蒂的會面將如期舉行。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070614

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