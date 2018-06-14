警大畢典 總統：記住畢業心情常保熱情

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）總統蔡英文今天期勉警大畢業生，要永遠記住畢業的心情，在崗位上貢獻所學，維護人民的安全；在遭受到挫折時，也要記住現在的熱情，面對挑戰。

中央警察大學107年應屆畢業生聯合畢業典禮今天舉行，包括博士、碩士、學士共507位畢業生獲頒學位，其中包括來自聖克里斯多福及尼維斯（TheFederation of Saint Christopher and Nevis）、印尼兩國，從警大四年制學士、碩士班畢業的畢業生。

總統在獲邀致詞中表示，很高興在警察節的前一天參加警大畢業生的畢業典禮，也恭喜畢業生順利畢業，成為守護國家的生力軍。她擔任總統以來，總是深刻感受警消同仁對於國家的重大貢獻，過去國家許多重要節慶與活動能順利圓滿舉行、重要案件屢屢都有重大斬獲，都要歸功警、消、移民、海巡、矯治、國安同仁的辛苦付出。