NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈小小警察體驗　員警帶巡簽萌翻天台南捐血公益活動　累計已四千多袋8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

警大畢典 總統：記住畢業心情常保熱情

中央社2018/06/14 12:00
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）總統蔡英文今天期勉警大畢業生，要永遠記住畢業的心情，在崗位上貢獻所學，維護人民的安全；在遭受到挫折時，也要記住現在的熱情，面對挑戰。

中央警察大學107年應屆畢業生聯合畢業典禮今天舉行，包括博士、碩士、學士共507位畢業生獲頒學位，其中包括來自聖克里斯多福及尼維斯（TheFederation of Saint Christopher and Nevis）、印尼兩國，從警大四年制學士、碩士班畢業的畢業生。

總統在獲邀致詞中表示，很高興在警察節的前一天參加警大畢業生的畢業典禮，也恭喜畢業生順利畢業，成為守護國家的生力軍。她擔任總統以來，總是深刻感受警消同仁對於國家的重大貢獻，過去國家許多重要節慶與活動能順利圓滿舉行、重要案件屢屢都有重大斬獲，都要歸功警、消、移民、海巡、矯治、國安同仁的辛苦付出。

總統說，警大的畢業生承接學長姐優良傳統，前往各個崗位服務，一起為國家社會奉獻心力，而要傳承優良傳統就必須要重視警消同仁的訓練與保障，因此政府積極擴充警大的硬體設備與設施，並且在警大校長刁建生任內完成偵查與鑑識大樓等3棟新建築的落成啟用，而警政署也重新設計警察制服，並且由警察同仁投票選出最後的款式，符合警員的需求，也跟著上時代的腳步，為警察帶來煥然一新的形象。

總統也說，在明年之前，政府也將投入新台幣2億8000萬元的預算，提振第一線消防員救災與防護的裝備，並且每5年補充3000名消防人力的政策，也都在進行當中；政府會盡最大努力，當一線人員的最大後盾。

總統並以去年多次視察基層警力的經驗，談到她感受到基層對於工作保持熱忱與責任感，也從年輕警消的身上看到未來的希望，她也期許「畢業生要永遠記住今天畢業的心情；要記住投入這份工作，就是要貢獻所學，維護人民的安全，在未來難免遭受到挫折時，也要記住現在的熱情，面對挑戰」。

總統也期勉畢業生要持續進修、維持專業技能，「離開校園不等於停止學習，相反的要在實務過程當中去驗證以往所學的知識，進一步提供專業能力，用專業來解決問題」。（編輯：李錫璋）1070614

找到漸凍人治療新方向 中研...拒移民救援船遭法批 義延後...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan