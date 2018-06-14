小小警察體驗上路　員警帶巡簽萌翻天

吉兒寶幼兒園日前到第五分局北屯派出所進行一場小小警察一日體驗活動，小朋友們看到真槍、防彈衣、盾牌等裝備莫不瞪大了眼，興奮不已，員警邱椿凱與洪瑞鴻並實際帶領小朋友體驗簽巡邏箱等勤務，讓小小警察實際體驗巡邏勤務萌翻天。
▲北屯派出所員警熱情接待到所參訪的吉兒寶幼兒園小朋友（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.14)
進入派出所小朋友們都像好奇寶寶一樣，東看看西看看，員警細心操作、講解示範各項武器裝備，包括指揮棒、無線電、酒精測定器、防彈盾牌、防彈衣等，實際操作酒精測定器讓小朋友們了解步驟並體驗如何使用，小朋友們爭先恐後的想學習操作。平時只能電視裡看到槍，如今真實擺在眼前，興奮的提出各式各樣的問題，詢問員警追壞人的時候會帶槍嗎?以後可以當警察嗎?或是壞人藏在哪裡?問題五花八門，員警耐心回答並告訴小朋友們想當警察抓壞人，就要認真讀書。
員警帶著小小警察們前往位於隔壁的北屯農會，巡簽設置於農會外的巡邏箱，提示員警是如何簽表，在簽表時應觀察及注意的事項，並讓小小警察們帶著警便帽、穿著反光背心實際操作體驗輪流簽表。最後準備小小禮物作有獎徵答，藉由提問使小朋友能對於警察這工作更了解，員警生動活潑的講解，獲得小小警察們熱烈迴響，更有小朋友期許未來要成為人民褓姆行列。