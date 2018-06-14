小小警察體驗上路　員警帶巡簽萌翻天

進入派出所小朋友們都像好奇寶寶一樣，東看看西看看，員警細心操作、講解示範各項武器裝備，包括指揮棒、無線電、酒精測定器、防彈盾牌、防彈衣等，實際操作酒精測定器讓小朋友們了解步驟並體驗如何使用，小朋友們爭先恐後的想學習操作。平時只能電視裡看到槍，如今真實擺在眼前，興奮的提出各式各樣的問題，詢問員警追壞人的時候會帶槍嗎?以後可以當警察嗎?或是壞人藏在哪裡?問題五花八門，員警耐心回答並告訴小朋友們想當警察抓壞人，就要認真讀書。

員警帶著小小警察們前往位於隔壁的北屯農會，巡簽設置於農會外的巡邏箱，提示員警是如何簽表，在簽表時應觀察及注意的事項，並讓小小警察們帶著警便帽、穿著反光背心實際操作體驗輪流簽表。最後準備小小禮物作有獎徵答，藉由提問使小朋友能對於警察這工作更了解，員警生動活潑的講解，獲得小小警察們熱烈迴響，更有小朋友期許未來要成為人民褓姆行列。