NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈18 歲不學好販毒　民雄警逮人寶山綠竹筍正當時　手機拍拍嘗美食8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

小小警察體驗上路　員警帶巡簽萌翻天

記者鄧力軍／台中報導2018/06/14 13:49
▲北屯所員警帶著吉兒寶幼稚園小朋友簽警察巡邏箱，穿著大一號警察背心專注神情萌翻天（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.14)
▲北屯所員警帶著吉兒寶幼稚園小朋友簽警察巡邏箱，穿著大一號警察背心專注神情萌翻天（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.14)

吉兒寶幼兒園日前到第五分局北屯派出所進行一場小小警察一日體驗活動，小朋友們看到真槍、防彈衣、盾牌等裝備莫不瞪大了眼，興奮不已，員警邱椿凱與洪瑞鴻並實際帶領小朋友體驗簽巡邏箱等勤務，讓小小警察實際體驗巡邏勤務萌翻天。


▲北屯派出所員警熱情接待到所參訪的吉兒寶幼兒園小朋友（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.14)

進入派出所小朋友們都像好奇寶寶一樣，東看看西看看，員警細心操作、講解示範各項武器裝備，包括指揮棒、無線電、酒精測定器、防彈盾牌、防彈衣等，實際操作酒精測定器讓小朋友們了解步驟並體驗如何使用，小朋友們爭先恐後的想學習操作。平時只能電視裡看到槍，如今真實擺在眼前，興奮的提出各式各樣的問題，詢問員警追壞人的時候會帶槍嗎?以後可以當警察嗎?或是壞人藏在哪裡?問題五花八門，員警耐心回答並告訴小朋友們想當警察抓壞人，就要認真讀書。

員警帶著小小警察們前往位於隔壁的北屯農會，巡簽設置於農會外的巡邏箱，提示員警是如何簽表，在簽表時應觀察及注意的事項，並讓小小警察們帶著警便帽、穿著反光背心實際操作體驗輪流簽表。最後準備小小禮物作有獎徵答，藉由提問使小朋友能對於警察這工作更了解，員警生動活潑的講解，獲得小小警察們熱烈迴響，更有小朋友期許未來要成為人民褓姆行列。

關鍵字吉兒寶第五分局北屯派出所幼兒園
台南捐血公益活動　累計已四千多袋警友站贈反光背心　執勤如虎添翼

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan