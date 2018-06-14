湖南全真派道士結婚生子 被控違反教規

中國道教協會會長李光富也說，按照道規，出家的全真龍門派弟子是不能結婚的。

報導表示，湖南省道教協會會長黃至安說，出家的全真龍門派弟子是不允許結婚的，已結婚的道士更不宜擔任道教協會會長。

曾圓惠和柯圓理都是全真派弟子。

香港星島日報今天轉述網上消息指出，曾圓惠與岳陽縣大雲山真君殿住持柯圓理結婚多年，生有一子，現已15歲。

（中央社記者張謙香港14日電）據報導，中國大陸湖南省岳陽縣道教協會會長曾圓惠近日被人舉報與其他道士結婚生子，道教協會指這是違反教規。

但岳陽縣宗教局指出，這是道教內部的事，宗教局不管。

據報導，曾圓惠俗名曾慶美，1964年出生，是湖北公安縣人。她1992年到湖南岳陽大雲山真君殿拜道長劉永明為師，師從全真龍門派，1996年12月在四川青城山受戒。1998年起，曾圓惠擔任大雲山真君殿的法定代表人。

1999年底，經她介紹，男子柯圓理也拜在劉永明門下。其後她與柯圓理產生感情。2003年4月，曾圓惠產下一子。

後來，柯圓理取代她擔任真君殿住持。

2014年，岳陽縣成立道教協會，曾圓惠擔任會長。

報導表示，柯圓理昨天承認與師姐曾圓惠結婚生子，但認為法律沒有規定道士不能結婚，「這是個人信仰問題」，「夫妻雙修也有」。

柯圓理認為，道士修行關鍵是修心，至於教規規定的不能吃素、不能結婚等，「在他看來可依個人身體需要而調整，不必太過拘泥」。

香港信奉道教人士李志文今天接受中央社記者訪問時說，香港歷來沒有真正的道士，所以難以用香港的角度去判斷此事。

他並指出，道教在大陸的發展也只是近20多年的事，並不了解內部發展及相關規定如何，他因此也難以斷定是非。

但他認為，如果有關道士屬於全真教，這就要看全真教的內部規定。（編輯：馮昭）1070614