果菜七大公會：全力支持北農總經理吳音寧

中國民國青果商業同業公會聯合會、台北市青果商業同業公會、台北市蔬菜商業同業公會、台北市青果進口承銷協會、台北市農產承銷商協會、台北市農產運銷發展協會、台灣省青果運銷合作社共同合開記者會，表達力挺吳音寧立場。

吳音寧上任後歷經休市日、業務推廣費買殘貨送餘菜及洋酒、北市府政風處查帳等風波，屢屢成為議員質詢及媒體焦點。

邱進福說，北農從今年休市日開始，到近期市議員質疑吳音寧看不懂財報和利用業務推廣費買洋酒、台北市政府派政風處查帳等風波，不懂吳音寧為何不斷遭外界抹黑。

他表示，吳音寧每天凌晨就到批發場了解當天蔬菜進貨量和價格，做事認真，像休市日引發的風波，其實今年休市日早在去年5月決定，吳音寧在6月21日上任，這跟吳有關嗎。

邱進福說，北農總經理責任是要增加農民收益、保證食品安全、維持台北市的蔬果品質等，不是每天要赴議會備詢，並遭不斷汙衊，七大公會保證吳音寧是北農歷任總經理中做得最好的總經理。

出席記者會的台灣省青果運銷合作社理事主席陳益宗表示，他以生產者立場出席，農民需要的透明公開的交易平台，希望未來在北農相關制度不要流於政治口水，會傷害農民。

會後，七大公會理事長和在現場支持者共同喊出「全力支持吳音寧，希望繼續連任」口號。（編輯：張銘坤）1070614