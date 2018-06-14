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中央社

考選部規劃 依考生填志願結果動態增設考區

中央社2018/06/14 12:09
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北14日電）考選部規劃未來每次考試依應考人選填志願結果，動態增設考區，今天在考試院會引發討論，有考試委員認為應該謹慎，也有人主張利用大數據分析預測考區。考選部規劃尚未定案。

考試院長伍錦霖裁示，為讓考試委員對考區調整有更深入了解，請考選部適時提考試委員座談會討論。

考選部上午在考試院會報告「國家考試考區設置準則之變革規劃」指出，國家考試考區的設置受關注，常有廣設台北以外考區的建議，但增設考區，大幅增加試務人力與運作的成本，對考選業務基金所帶來的財務壓力，不容小覷。

考選部說，現行考區的設置，除採固定考區的考試外，形式上是以前次同項考試報名的人數，決定下次該考試應增設的考區，且考試報名達一定人數後所應增設的考區已預先設定，不會隨實際應考人分布情形變動。

這樣的運作方式有爭議，考選部說，由於對應報考人數所增設的考區是固定的，並不一定符合應考人實際分布情形，且增設考區的預設順序是高雄、台中、台南、花蓮、台東、新竹、嘉義、桃園、彰化、3離島，也未適切反映人口與高教版圖的變化。

因此，考選部通盤檢討考區設置準則，規劃身心障礙人員特考、原住民族特考等性質特殊考試，採現行固定考區；依據每次考試應考人選填的志願情形，動態增設考區；供應考人選填志願的應考區選項，應顧及全國各縣市與地區的地理關連性；各應考區選項設置考區的人數基準，應合理反映考區設置成本。

考選部表示，以去年或今年已報考各項國家考試應考人通訊資料推估，明年度起實施新制後，各次考試考區設置總數將增加，尤其大型考試如高普考試，除現行已設置的考區外，可望增設宜蘭、苗栗、南投、雲林及屏東等考區，滿足多數應考人在地考試的需求。

考選部報告引發考試委員熱烈討論，與會官員轉述，有考試委員認為，對應考人而言，只要分配的不是第一志願考區，就不是滿足應考人需求，且從分配的角度來看，選填志願的結果是由考選部決定，對應考人而言，有被剝奪感。

也有考試委員說，考選部應該謹慎，許多試務一年前開始規劃，若在考試3個月前，才能確定應試的考區，是否會有更多無法預測的問題。

這位考試委員也說，每一項考試的報考人數，在每一年間，並不會有太大的變化，是否需要耗費大量精力，去開發系統，讓應考人填考區志願，但最後答案，卻是可以預測的。

有考試委員主張，有需要改變現制，但步驟應該是大數據分析，利用過去資料去預測未來，因為人口消長、高等教育學校分布版圖，10年可能會有很大的變化，但年與年間，並不會有太大、不可預測的變化。

今年7月登場的公務人員高等考試三級考試暨普通考試，分台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖13考區舉行。（編輯：蘇志宗）1070614

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