程泰在手訂單創新高 美洲市場新訂單吃補

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）程泰集團董事長楊德華表示，訂單能見度看到年底，下半年業績看佳，美洲市場有新單挹注，目前在手訂單創新高。法人估程泰到第4季業績逐季增，今年衝高可期。

工具機大廠程泰今天上午在台中舉行股東會，通過106年營業報告書及財務報表案，也通過盈餘分配案，每股配發現金股利2.5元。

展望今年下半年，程泰集團董事長楊德華接受中央社記者採訪表示，集團內的的程泰和亞崴訂單能見度均可看到年底，預估下半年業績可優於上半年，下半年和上半年業績比重約6比4。

在競爭態勢上，楊德華表示，日本工具機大廠交期超過1年，目前程泰產品交期約3個月到4個月，亞崴交期約4個月到5個月，相較日本競爭對手程泰交期較快，對程泰集團來說是利多消息。