〈遠傳股東會〉徐旭東長子徐國安首度出席 將帶入新科

遠傳 (4904-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長徐旭東率領經營團隊及董事會成員一起出席，而擔任董事的長子徐國安更首度現身，成股東會現場焦點，他在會後指出，在集團的工作就是要把創新方法帶到各家公司，改善各公司營運流程；徐旭東更給兒子及格的分數，但強調，還有很多需要學習，同時他也還未啟動接班布局。

徐國安在 2015 年當選遠傳董事，目前是裕民 (2606-TW) 營運部執行副總，同時在 3 年前出任遠東集團創新長，徐旭東特別在今日股東會，讓徐國安與媒體談話，徐國安首先表示，徐旭東「是我老闆」，在集團的工作上，會試著把新科技帶到各家公司。