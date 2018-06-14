NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈水煮香蕉有毒？徐國勇：靠北政府國民黨團總召之爭　江啟臣兩票險勝8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈遠傳股東會〉徐旭東長子徐國安首度出席 將帶入新科

鉅亨網2018/06/14 12:16
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

遠傳 (4904-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長徐旭東率領經營團隊及董事會成員一起出席，而擔任董事的長子徐國安更首度現身，成股東會現場焦點，他在會後指出，在集團的工作就是要把創新方法帶到各家公司，改善各公司營運流程；徐旭東更給兒子及格的分數，但強調，還有很多需要學習，同時他也還未啟動接班布局。

徐國安在 2015 年當選遠傳董事，目前是裕民 (2606-TW) 營運部執行副總，同時在 3 年前出任遠東集團創新長，徐旭東特別在今日股東會，讓徐國安與媒體談話，徐國安首先表示，徐旭東「是我老闆」，在集團的工作上，會試著把新科技帶到各家公司。

徐國安特別強調，遠傳是一個很好的公司，大家都非常努力，會成台灣最好的電信公司；徐旭東對獨子的表現則是開心給出及格分數，並強調，「他算努力，壓力當然也很大，應該及格」，但也直言，目前尚未啟動接班布局，徐國安還有很多需要學習，尤其「中文還需要加強」。

徐旭東指出，在工作上徐國安一直都會給很多「批評」，最重要是希望集團改革再快一點，包括工業 4.0、數位化等布局要加速，目前徐國安擔任遠東集團首席創新長，可以「批評的更直接」。

徐旭東認為，批評是好的，但必須要有均勻度及含量度，尤其每個產業需求不一樣；當初徐國安先進入裕民，是因為對航運比較熟，當時裕民沒有那麼現代化，需求比較多，對數位化、自動化的進步空間很大。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字遠傳股東會徐旭東徐國安headline
工業富聯開盤重挫 午盤仍跌...〈緯創股東會〉啃蘋果單 今...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan