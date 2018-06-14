卓越股東會通過配發股利7元 創歷年新高

卓越2017年教育事業及光纖事業分別占整體營收比重75.65%、24.35%，旗下「陳立教育」事業透過集團師資、行銷、教材以及線上數位學習服務系統App等資源整合策略發酵，加上光纖事業近年持續優化銷售結構，以及自動化生產製程等效益顯現，2017年全年合併毛利率、營益率分別達49.43%、18.08%。

卓越股東會也通過2017年營業報告書及財務報告，2017年合併營收達8.22億元，稅後淨利1.59億元、稅後每股盈餘（EPS）9.37元，營收、獲利與EPS均創新高，分別較2016年成長276.35%、434.32%與239.49%。

展望2018年，卓越表示，旗下教育品牌陳立教育將進一步完善K-12（幼稚園到高中）的垂直整合架構，逐步提升台灣分校數量、擴大兩岸教育市場市占率，並持續規劃實體課程組合及數位學習產品，提高虛實教學相互支援成效，並積極尋求異業結合的合作機會。（編輯：楊玫寧）1070614