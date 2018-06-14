美國如預期升息1碼 金融股享利多

（中央社記者田裕斌台北14日電）美國聯邦準備理事會(Fed)如預期升息1碼(0.25個百分點)，法人預期，壽險股再投資報酬率可望提升，加上銀行業外幣利差擴大，對金融股將是明顯利多。

本土投顧表示，壽險業經常性收益的成長與歐美債券殖利率連動度高，美國升息對壽險業的資產配置結構屬正向因素，若Fed升息1碼，包括債券到期再投資、債券利息收入、淨流入保費收入等新錢的投資報酬率可上升25基本點(bps)試算，各家壽險業者獲利挹注落在新台幣3至15億元之間。

法人指出，由於預期國際債券殖利率攀升，且接軌IFRS 9資產重分類，今年第1季主要壽險公司積極實現債券資本利得，在國際債券殖利率隨美國升息及縮表的帶動向上攀升，後續壽險公司透過新錢配置及債券調整，可望加速利差結構轉正；其中，國泰金控旗下國泰人壽帳上金融資產未實現利益高，三商美邦人壽每年須配置的新錢占可運用資金比率高於同業，受惠程度在同業中較為凸出。