NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈水煮香蕉有毒？徐國勇：靠北政府國民黨團總召之爭　江啟臣兩票險勝8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美國如預期升息1碼 金融股享利多

中央社2018/06/14 12:18
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北14日電）美國聯邦準備理事會(Fed)如預期升息1碼(0.25個百分點)，法人預期，壽險股再投資報酬率可望提升，加上銀行業外幣利差擴大，對金融股將是明顯利多。

本土投顧表示，壽險業經常性收益的成長與歐美債券殖利率連動度高，美國升息對壽險業的資產配置結構屬正向因素，若Fed升息1碼，包括債券到期再投資、債券利息收入、淨流入保費收入等新錢的投資報酬率可上升25基本點(bps)試算，各家壽險業者獲利挹注落在新台幣3至15億元之間。

法人指出，由於預期國際債券殖利率攀升，且接軌IFRS 9資產重分類，今年第1季主要壽險公司積極實現債券資本利得，在國際債券殖利率隨美國升息及縮表的帶動向上攀升，後續壽險公司透過新錢配置及債券調整，可望加速利差結構轉正；其中，國泰金控旗下國泰人壽帳上金融資產未實現利益高，三商美邦人壽每年須配置的新錢占可運用資金比率高於同業，受惠程度在同業中較為凸出。

在銀行業方面，Fed升息有助於美元相關的外幣放款利率提升，存放利差可望擴大，目前美元存款占比超過2成的國銀包括兆豐商銀、台北富邦銀行、中國信託商銀、玉山銀行、第一銀行，假設外幣存放款利率反應基準利率的變動幅度約為 60%至70%，Fed升息1碼存放款利率可增加0.16個百分點估算，主要國銀淨利息收入增加約落在2至8億元間。

法人認為，美國升息可望帶動外幣存放利差擴大，國銀積極吸收外幣存款，初期資金成本快速上揚雖壓抑利差表現，但後續隨著放款增長逐步去化資金，存放比提升可望挹注淨利差擴大；此外，慶富案及興航呆帳皆在去年提存完畢，今年在信用成本回復常態下，獲利動能可期。（編輯：楊凱翔）1070614

歷史峰會後談北韓人權 川普...卓越股東會通過配發股利7元...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan