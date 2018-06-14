台灣集資興建 西安驪山明聖宮慈善捐助爆醜聞

12日傍晚，有人把截圖上傳微博並戲稱這是「真正的訊息公開」後，立刻被廣為轉發。沒多久，驪山明聖宮官網就關停顯示404。

綜合觀察者網、澎湃新聞報導，有大陸網民發現，驪山明聖宮官方網站公布的明聖功德會「2013年慈善帳目明細」當中，其中一項是「資助西安市宗教局副局長李社民兒子赴美國留學學雜費」，金額是人民幣2萬元（約新台幣9.4萬元）。

（中央社台北14日電）由台灣道教信徒發願捐資在中國大陸陜西省西安市興建的驪山明聖宮，近日遭爆在2013年以慈善名義，資助當年西安宗教局副局長李社民兒子赴美國留學。中共西安市紀委監委表示，已介入調查。

李社民自2015年升任西安市宗教局長迄今。他昨天表示：「一切等組織調查有結論再說，我現在任何話都不想說。」

報導引述西安市宗教局辦公室姚姓主任說，網傳訊息與事實不符，李社民已就此事向中共西安市委、市政府、市紀委彙報；宗教局也立即展開調查，待調查結果形成後，將及時向社會公布。

明聖宮住持劉世天昨天以「正在開會」為由拒絕電話回應，事後也沒有回覆簡訊。

明聖宮道長任理全表示，他們每年都資助很多大學生，至今資助已有60、70人。由於2013年已過去很久，他已經記不清了，需要再查一下。

至於為何帳目中會有資助當時副局長兒子赴美留學，任理全說，這條帳目不一定是真實的，「因為我們有時候打字的時候，會把網站上的一些東西打錯，這個倒是會有」。

根據陜西省道教協會官網介紹，明聖宮坐落在西安市臨潼區的驪山西繡嶺，宮內主奉謝映登仙祖。1992年由台灣顏武雄等道教信士，發願集資近5000萬元興建，歷時10年完成，2002年經臨潼區宗教事務局批准並對外開放。

明聖宮因為這筆慈善捐助在大陸網路立刻走紅，大陸網民讚揚明聖宮財務誠實透明，反批李社民「連神仙的錢也敢要」。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070614