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中央社

毒品通緝犯入住摩鐵 業者涉藏匿送辦

中央社2018/06/14 12:22
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄14日電）陸姓毒品通緝犯入住台南一家汽車旅館，業者於高雄市警方上門查緝時涉嫌協助藏匿。警方鍥而不捨逮獲陸男，也將汽車旅館劉姓副總經理等3人依藏匿人犯罪嫌送辦。

高雄市警察局刑警大隊偵三隊長陳財源今天說，日前偵辦一起販毒集團案，追緝陸男查知投宿台南市仁德區這家汽車旅館，員警向業者表明查訪案由，也出示搜索票，但業者仍堅持陸男人車未入住。

眼尖的員警在櫃檯發現一張寫有707號房及陸男資料的紙條，立即前往707號房鐵門透氣孔查看，發現陸男所使用車輛停放在裡面，業者才配合打開房間鐵門，卻已人去樓空。

警方不放棄，再調閱監視器後，業者才坦承陸男已轉至另一間508號房藏匿，警方攻堅逮人並查扣毒品、空氣槍等物證後送辦。

警方表示，陸男供稱汽車旅館業者向他通報警方前來查訪，並協助轉往另一房間藏匿，因此聲請搜索票前往查扣監視器主機、螢幕、電腦等相關物證，也通知當班人員劉姓副總經理、劉姓主任、郭姓會計及營業登記負責人到案說明，全案依藏匿人犯罪嫌移送台南地檢署偵辦。

全案檢方偵結，劉姓副總經理等3人獲緩起訴，分別向國庫繳納緩起訴處分金新台幣12萬元、5萬元及1萬元，台南市政府另依發展觀光條例第53條第1項規定，旅館業受雇人員有玷辱國家榮譽或損害國家利益情形，裁罰汽車旅館業者12萬元罰鍰。

對於不肖業者涉有不法情事時，高雄市警方表示，也會結合各級行政機關透過裁罰取締、斷水斷電、停止營業或勒令歇業等方式，讓涉嫌藏匿不法的業者停業。。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070614

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