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「癡情偷車賊」為愛偷四方　情侶擋先後落網

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/14 13:52
▲情侶檔偷車代步，先後落網在派出所內還吵架。（圖／新埔分局提供）
▲情侶檔偷車代步，先後落網在派出所內還吵架。（圖／新埔分局提供）

新竹縣一名男子為了找尋負氣出走的女友，偷車代步四處追尋，車子沒油了就換偷下一部，一連竊取三台汽車與一輛機車，自稱是「為愛偷四方」；負氣走天涯的女子先因毒品遭警方逮捕，隨後男子也被追緝到案，這對歡喜冤家在派出所聚首後，竟然還爭吵不休，讓警方也為之搖頭。

新埔分局調查，37歲的葉姓男子與袁姓女友兩人皆有毒品前科，先前在桃園市楊梅區共同偷來一輛自小客代步，路上卻因葉男懷疑女友劈腿，兩人爆發口角爭吵，袁女負氣離開避不見面。

葉嫌因偷來的車輛沒油，隨即丟棄路邊，為了找尋女友，接連兩天在關西地區，分別偷取小貨車、轎車及機車使用，四處亂繞，就是為了要尋找負氣出走的女友。

原來兩人一吵完架，袁女負氣出走，沒多久就被東安所員警在羅馬公路上查獲，因身上有毒品殘渣而被函送；為愛偷四方的「癡情」葉嫌也囂張不了太久，隨即被警方查緝到案。

兩人竟然還在派出所內，還為了「妳到底走到哪裡去？」而吵架，令警方哭笑不得，充當起和事佬勸兩人不要再吵了，全案將兩人依竊盜罪嫌函送偵辦。

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