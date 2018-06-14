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〈緯創股東會〉啃蘋果單 今年印度將再建一座新廠

鉅亨網2018/06/14 12:24
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緯創 (3321-TW) 總經理黃柏漙指出，看好印度高成長市場，這幾個月緯創將在印度再建一個新廠。外界認為，緯創海外的第三個新廠，可望是協助包含蘋果在內等手機廠在印度生產，不過緯創對此不予回應。

緯創代工蘋果手機訂單，目前在中國大陸昆山及印度，皆已有生產廠房供應，今日股東會上，黃柏漙明確表示，緯創將在印度興建新廠。

外界推測，該廠可能在印度南部科技重鎮班加羅爾興建，與緯創現有的印度廠鄰近。

黃柏漙表示，緯創在印度的拓展策略，是透過入股投資等方式與當地品牌結合，導入緯創製造管理跟軟體技術，開發適合印度的新產品，期待藉此可將緯創雲端、智慧製造等新品，同步打入印度市場。

緯創 2018 年推動數位轉型，除在公司核心事業，持續整合客戶、提升毛利外，並聚焦企業雲服務、物聯網、醫療設備跟電動車新興市場，期待今年可以看到實質成果。

黃柏漙指出，未來服務型產業將越來越多，軟體、工程師等培養相形重要，緯創 3 年前成立軟體研究室，至今已有上百人規模。

緯創認為，未來拓展雲端、醫療、IoT 等產業背後都需要有軟體資源。未來拓展物聯網，緯創不只鎖定家庭服務方案，更重視企業服務，語音將是關鍵發展技術。

醫療部分，緯創近期與加拿大生物技術公司 B-Temia Inc. 合資，將於新加坡成立 B-Temia Asia，目標是將智慧外動力式下肢外骨骼機器人 Keeogo，行銷推廣至中國大陸、日本及香港等國家。此外，緯創並與大型醫院合作蒐集資料進行大數據，並積極開發新的醫療裝置及業務。

緯創今 (14) 日股東會通過 2017 年盈餘分派案，每股將配發現金股利 1.2 元、股票股利 0.3 元，合計 1.5 元；並同步通過 26 億股 GDR 現金增資案，以及董事改選案。現任董事長林憲銘、總經理黃柏漙及啟碁科技謝宏波續任董事，原董事施振榮則異動為彭錦彬。

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關鍵字緯創印度蘋果headline
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