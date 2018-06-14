〈緯創股東會〉啃蘋果單 今年印度將再建一座新廠

緯創 (3321-TW) 總經理黃柏漙指出，看好印度高成長市場，這幾個月緯創將在印度再建一個新廠。外界認為，緯創海外的第三個新廠，可望是協助包含蘋果在內等手機廠在印度生產，不過緯創對此不予回應。

緯創代工蘋果手機訂單，目前在中國大陸昆山及印度，皆已有生產廠房供應，今日股東會上，黃柏漙明確表示，緯創將在印度興建新廠。

外界推測，該廠可能在印度南部科技重鎮班加羅爾興建，與緯創現有的印度廠鄰近。

黃柏漙表示，緯創在印度的拓展策略，是透過入股投資等方式與當地品牌結合，導入緯創製造管理跟軟體技術，開發適合印度的新產品，期待藉此可將緯創雲端、智慧製造等新品，同步打入印度市場。