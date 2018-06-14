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中央社

康卡斯特提新報價 與迪士尼爭購21世紀福斯

中央社2018/06/14 12:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國有線電視巨擘康卡斯特公司今天提議以650億美元，收購傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的21世紀福斯（21st Century Fox）多數電影和電視資產，出價超過迪士尼公司。

旗下擁有美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）的康卡斯特（Comcast）提出新報價，展開新一輪爭奪戰。這筆交易可望創造一個主宰媒體娛樂的帝國。

倘若這樁收購案獲得批准，康卡斯特旗下的環球影業（Universal Studios）和國家廣播公司（NBC）電視網，將和21世紀福斯和福斯的有線娛樂網及國際電視業務合併。

康卡斯特董事長兼執行長羅伯茲（Brian Roberts）在視訊會議中說：「這些是具有高度策略性和互補性的業務，我們自認是合適的買家。」

羅伯茲說，梅鐸打造了「全球最偉大的媒體娛樂公司之一」，公司歷史與康卡斯特相似。

羅伯茲說，康卡斯特的全現金報價，比迪士尼（Walt Disney Co.）開出的520億美元全股票報價高出近20%，還說假如監管當局阻止這項交易﹐康卡斯特會跟迪士尼一樣，向21世紀福斯支付25億美元交易終止費。

羅伯茲說，美國聯邦法官昨天裁定AT&T可繼續進行規模850億美元的時代華納（Time Warner）併購案後，他對監管當局將批准康卡斯特收購21世紀福斯的多數媒體資產極有信心。

康卡斯特在致梅鐸和其兒子拉克蘭（Lachlan）及詹姆斯（James）的信中說：「我們對我方為交易融資的能力非常有信心，我們的報價不包括融資相關條件。」

康卡斯特提出新報價，可能促使迪士尼作出回應，並迫使梅鐸家族重新考慮與迪士尼的併購案。迪士尼旗下擁有美國廣播公司（ABC）的王牌體育頻道ESPN，並且在好萊塢占有一席之地。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070614

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