星展發信用卡 補足消金最後一張版圖

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）星展銀行（台灣）去年底併購澳盛個金及財管業務，補足信用卡業務版圖，今天舉辦合併後首場信用卡記者會，提供卡友海外消費每新台幣15元累積1哩，國內消費每18元累積1哩優惠。

因應去年底與澳盛銀行個人金融及財富管理部門合併，星展銀行（台灣）之後陸續換發原澳盛銀行信用卡，今天召開合併後首場信用卡記者會，宣布推出星展飛行世界卡，提供海外消費每15元累積1哩，國內消費每18元累積1哩，即下載一首歌就可為下趟旅程機票做準備，且持卡期間飛行積金終身有效。

星展銀行（台灣）資深行政顧問陳亮丞表示，今年是星展銀行（台灣）承受寶華銀行的10週年，這段期間，星展在房貸、車貸、財管等業務都有長足的發展，惟信用卡業務僅針對財管客戶以及行員發卡；因此，星展銀行（台灣）發卡量相當有限，而星展銀行（台灣）去年12月9日承接澳盛個金以及財管業務後，迄今信用卡客戶達已50萬。