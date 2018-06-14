〈王道銀股東會〉純網銀前三年無法獲利 駱錦明喊話「

王道銀行 (2897-TW) 今 (14) 日舉辦股東會，董事長駱錦明會後受訪談到純網銀，明確表態不會與 LINE 合作，他更指出「純網銀前三年無法獲利」，但王道銀已提前起跑，且有企金當後盾，因此要廣邀小咖業者來合作，同時他向中小型 P2P、電商、電子支付業者喊話：「加入我們比較快」。

駱錦明表示，純網銀目前浮出檯面的有三家 (國票金攜手樂天、兆豐一銀中華電信的國家隊、LINE 團隊)，三家都有利基點，但王道銀行事實上已在做網銀，且有強壯的企金基礎，從企金帶來的薪資戶做得相當好，但是，純網銀若要開始做消費金融一定要投入大量的軟硬體、人力，不到三年不會賺錢。