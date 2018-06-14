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〈王道銀股東會〉純網銀前三年無法獲利 駱錦明喊話「

鉅亨網2018/06/14 12:37
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王道銀行 (2897-TW) 今 (14) 日舉辦股東會，董事長駱錦明會後受訪談到純網銀，明確表態不會與 LINE 合作，他更指出「純網銀前三年無法獲利」，但王道銀已提前起跑，且有企金當後盾，因此要廣邀小咖業者來合作，同時他向中小型 P2P、電商、電子支付業者喊話：「加入我們比較快」。

駱錦明表示，純網銀目前浮出檯面的有三家 (國票金攜手樂天、兆豐一銀中華電信的國家隊、LINE 團隊)，三家都有利基點，但王道銀行事實上已在做網銀，且有強壯的企金基礎，從企金帶來的薪資戶做得相當好，但是，純網銀若要開始做消費金融一定要投入大量的軟硬體、人力，不到三年不會賺錢。

駱錦明進一步表示，王道銀行發展網銀，因為有企金當後盾，且香港分行、美國華信銀行、中國的租賃業務，都有很好的成長與獲利，去年才能繳出好成績，還能配發股息，他樂見其他純網銀的發展，但王道銀不會跟這些檯面上的「大咖」合作，王道銀已提前起跑，要廣邀小咖業者來合作，同時他向中小型 P2P、電商、電子支付業者喊話：「加入我們比較快」。

在王道銀行今年計畫的現增案中，駱錦明透露，傾向以特別股的方式增資拓展業務，其中包括引進策略性投資人，包括電商、P2P 方面的業者都不排除，該項增資案方式和利率等發行條件，將在 6 月 26 日董事會中通過，希望 11 月底前資金可以全數到位。

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