徐旭東談徐國安 接班有很多關卡要過

（中央社記者江明晏台北14日電）徐旭東之子徐國安首度現身遠傳股東會，徐旭東說，「他批評我很多」，覺得集團改革不夠快。徐旭東認為這還不算是啟動接班布局，連說4次有「很多」關卡要過。

遠傳電信今天召開股東常會，由董事長徐旭東主持，被外界視為遠東集團接班人的徐國安今天也首度現身遠傳股東會，並第一次接受媒體採訪。

會後徐國安用中文向媒體自我介紹是遠東集團創新長，第一次參加遠傳股東會。

媒體問到父子雙方如何合作，徐旭東開玩笑地說，「他(徐國安)批評我很多」，認為集團在工業4.0、自動化、數位化等改革角度可以快一點，全世界速度都很快，「但我覺得我已經很快了」。