端午節連假至 北市加強交通疏導勤務

（中央社記者黃麗芸台北14日電）為因應端午節連假及全台豪雨特報，台北市警察局交通警察大隊今天表示，明天包括忠孝西路等98處重要路口將提前到崗疏導，另連假期間也將增派商圈周遭的交通疏導崗位。

由於16至18日為端午節連續假期，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，估計放假前一天的15日下午及收假日18日中午過後，北市各交通站點將湧現人、車潮；此外，因中央氣象局發布全台豪雨特報，也將連帶影響交通狀況。

交通警察大隊說，為維護連假期間交通順暢，已規劃相關交通疏導勤務。首先，包括忠孝西路、中山北路等98處重要路口崗位，15日將提前為下午4時到崗疏導，其餘路口則於下午5時到崗，請駕駛人配合員警、義交指揮。