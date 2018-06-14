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Fed明年一月起每次會議都將召開記者會 取消前瞻指

鉅亨網2018/06/14 12:40
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Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 週三 (13 日) 宣布，自明年一月起往後每次利率會議後，他都將召開新聞記者會，強化與市場的溝通。

鮑威爾表示，Fed 每年召開利率會議 8 次，每一次都會根據最新的經濟數據來評斷是否調整宏觀貨幣政策，而這些數據其實有必要釋放給市場，並強化與市場的溝通。

前 Fed 經濟學家、目前是 Standish Mellon 資產管理公司分析師的 Vincent Reinhart 認為，藉著一年召開 8 次新聞記者會，並將央行政策化為簡單語言。

FOMC 取消前瞻指引

FOMC 目前示意今年還會再升息 2 次，而且放棄長期以來對市場示意利率將會維持一段時間低於長期利率的前瞻指引。這個轉變反映出國內成長強勁的背景，且後期財政刺激措施也正在發酵中。

前瞻指引是 2008 年金融危機以來，時任主席柏南奇開啟、聯準會 (Fed) 開展了近十年的關鍵實踐。主要形式是不斷承諾利率會保持低位，哪怕必須升息來防止經濟過熱，也不會高於長期自然利率水平。

Aberdeen 標準投資公司全球經濟學家 James McCann 認為，Fed 這回升息誰都不會感到意外，但是取消前瞻性導引可能引發市場更多騷動。

FOMC 所有重要利率決議前，投資者傾向謹慎，歐元兌美元在亞洲交易時間徘徊在 200 小時 MA 1.1746 附近。

因為市場早已廣泛預期 Fed 升息一碼，所以焦點都放在 Fed 的前瞻指引上，期權數據顯示，投資者支持鷹派的前瞻指引，一月期 delta 值 25 的選擇權風險逆轉率達到 12 日低點，示意需求上升或歐元賣權隱含波動溢價上升。

技術面上來看，如 4 小時 K 線圖所示，歐元兌美元已跌破短期整理的三角收斂，表示空頭佔上風，且已經突破加速趨勢。

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