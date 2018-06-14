NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈水煮香蕉有毒？徐國勇：靠北政府國民黨團總召之爭　江啟臣兩票險勝8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台中飛東京14日首航 未來天天有航班

中央社2018/06/14 12:35
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市推動「中進中出」旅遊模式，由台中直飛東京的定期航線今天首航，未來天天往返兩地，提升中台灣觀光能量，台中市長林佳龍今天並搭乘首航班機，將到日本東京宣傳台中世界花博。

「台中國際機場直飛日本東京首航儀式」今天在台中國際機場舉行，由身著和服的舞者帶來日本祭典舞蹈開場，台中市長林佳龍、華航集團董事長何煖軒、華信航空董事長謝世謙、外交部中部辦事處處長宋子正、日本交流協會主任中杉元等人都出席見證，首航剪綵儀式後，林佳龍將率團搭乘首航班機，前往東京宣傳今年11月3日將登場的台中世界花博。

林佳龍致詞表示，過去中部旅客要飛往東京，須花費2至3小時車程前往其他機場，依據交通部觀光局統計資料，去年台灣訪日觀光客456萬人次、日本訪台觀光客189萬人次，台中東京首航後天天都有班機，為雙邊觀光發展再挹注能量。

華航集團董事長何煖軒表示，台中市是華信航空的重要基地，有52條國際航線、72條國內航線，台中東京天天直飛是大家期盼已久的喜事，華航集團預計下個月將宣布購買飛機計畫，有一定比例分配給華信航空，將持續在台中市深耕發展，推動與國際接軌。

日本交流協會主任中杉元表示，台日交流密切，至今已簽署5個國際友好城市、7個觀光備忘錄及協定，台中東京直航將促進更多台日觀光及文化交流，也期待為花博帶來效益。

目前華信航空規劃每週飛航7班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航。（編輯：劉政權）1070614

端午節連假至 北市加強交通...大雨將來襲 賴揆指示注意端...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan