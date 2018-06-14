台中飛東京14日首航 未來天天有航班

「台中國際機場直飛日本東京首航儀式」今天在台中國際機場舉行，由身著和服的舞者帶來日本祭典舞蹈開場，台中市長林佳龍、華航集團董事長何煖軒、華信航空董事長謝世謙、外交部中部辦事處處長宋子正、日本交流協會主任中杉元等人都出席見證，首航剪綵儀式後，林佳龍將率團搭乘首航班機，前往東京宣傳今年11月3日將登場的台中世界花博。

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市推動「中進中出」旅遊模式，由台中直飛東京的定期航線今天首航，未來天天往返兩地，提升中台灣觀光能量，台中市長林佳龍今天並搭乘首航班機，將到日本東京宣傳台中世界花博。

林佳龍致詞表示，過去中部旅客要飛往東京，須花費2至3小時車程前往其他機場，依據交通部觀光局統計資料，去年台灣訪日觀光客456萬人次、日本訪台觀光客189萬人次，台中東京首航後天天都有班機，為雙邊觀光發展再挹注能量。

華航集團董事長何煖軒表示，台中市是華信航空的重要基地，有52條國際航線、72條國內航線，台中東京天天直飛是大家期盼已久的喜事，華航集團預計下個月將宣布購買飛機計畫，有一定比例分配給華信航空，將持續在台中市深耕發展，推動與國際接軌。

日本交流協會主任中杉元表示，台日交流密切，至今已簽署5個國際友好城市、7個觀光備忘錄及協定，台中東京直航將促進更多台日觀光及文化交流，也期待為花博帶來效益。

目前華信航空規劃每週飛航7班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航。（編輯：劉政權）1070614