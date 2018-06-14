地方萬花筒》影／鹿港公會堂書法聯展　帶動文風普及

「交陪-半缸泡九怪 書法聯展」自即日起在鹿港公會堂登場至7月22日止，鹿港鎮長黃振彥說，「半缸書會」及「磺溪九怪書會」集結國內書壇眾多知名書法大師，希望藉此次「交陪-半缸泡九怪 書法聯展」進而帶動鹿港文風及提倡詩學的普及與深入，歡迎大家前往觀賞。

「半缸書會」傳承鹿港前賢「勵進書會」之遺風，由十二名鹿港地區中、青年書法愛好者，於1997年共同組成，會員依年齡序為張綏預、吳肇藩、吳肇勳、蔡秋榮、尤祖和、吳肇昌、洪一平、歐良平、許崑杉、謝金德、黃文瓊、林俊臣。並取法王獻之寫完一缸水故事之遺韻以為會名，相期優游翰墨，續振鹿港書風。



▲鹿港鎮公所邀請半缸書會、磺溪九怪書會在鹿港公會堂辦理「交陪-半缸泡九怪 書法聯展」，透過不同風格的書法作品，為書法創造新氣象。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

半缸會員大都較早接受到藝術的啟蒙，也較能多方面吸收到不同的藝術養分，尤其近年來在新出土文物的大量衝擊下，更為半缸諸會友激發另一種躍昇的動力。風格各異，新舊並舉；崇古而不泥，求新而不亂，呈現書法藝術傳統與現代的多元風貌，乃成為半缸書會的明顯特色。



▲鹿港鎮公所邀請半缸書會、磺溪九怪書會在鹿港公會堂辦理「交陪-半缸泡九怪 書法聯展」，透過不同風格的書法作品，為書法創造新氣象。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

「磺溪九怪書會」由趙宗宋老師發想，其靈感來自「揚州八怪」,成員有鄭惠宇、趙宗宋、莊宏亮、莊連棚、劉家華、劉志欣、黃榮森、張倍源等八人，後有陳岸、廖明亮加入，成員共計十人。九怪成員在書法篆刻暨繪畫各有專精，更有多位會員是國展比賽之常勝軍。九怪書會崛起於國內書壇，起因於傳統與現代各有擅長，風格多樣，年度主題展常標新而立異，且獲佳評，冀望對當代書壇有所啟發。



▲鹿港鎮公所邀請半缸書會、磺溪九怪書會在鹿港公會堂辦理「交陪-半缸泡九怪 書法聯展」，透過不同風格的書法作品，為書法創造新氣象。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

黃振彥表示，本檔期正好是一年中最熱鬧的端午節，遊客數以萬計，能夠在公會堂以「半缸書會」展示我們鹿港的文風，以及結合喜歡「搞怪」的「磺溪九怪書會」一起展出不同風格的書法，可說是藝文界的一大盛事。