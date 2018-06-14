中國銀保監會主席：不必擔憂金融開放危險

（中央社記者張淑伶上海14日電）中國銀保監會主席郭樹清今天說，有些人認為中國的金融業開放將危及國家金融安全，這種擔憂是多餘的。對於當前防範金融風險，他表示仍有些企業心存僥倖。

中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清今天在上海舉行的第10屆陸家嘴論壇開幕式上發表演講，在提到中國取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例等開放措施時說，目前外資銀行資產比重在中國銀行市場僅占1.3%，外資在保險業也不過占6%左右。

他說，有些人認為引進外資可能危及中國的國家金融安全，但這種擔憂是多餘的，中國會持續在金融方面擴大開放。