中國銀保監會主席：不必擔憂金融開放危險

（中央社記者張淑伶上海14日電）中國銀保監會主席郭樹清今天說，有些人認為中國的金融業開放將危及國家金融安全，這種擔憂是多餘的。對於當前防範金融風險，他表示仍有些企業心存僥倖。
中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清今天在上海舉行的第10屆陸家嘴論壇開幕式上發表演講，在提到中國取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例等開放措施時說，目前外資銀行資產比重在中國銀行市場僅占1.3%，外資在保險業也不過占6%左右。
他說，有些人認為引進外資可能危及中國的國家金融安全，但這種擔憂是多餘的，中國會持續在金融方面擴大開放。
郭樹清在演講中著重對防範金融風險工作的觀察。
他表示，目前中國還有不少企業高度倚賴債務存活，各類隱性擔保和認為資管機構會負責到底的「剛性兌付」沒有真正打破。地方部門和銀行、企業缺乏危機意識，對去產能和去槓桿心存僥倖，對不良資產和「殭屍企業」的處置猶豫不決。
但他也說，銀行的信用風險正在降低，目前逾期90天以上貸款與不良貸款之比，已由高峰期的近120%降至100%以內。2017年以來共處置不良貸款人民幣1.9兆元。
而在針對房地產貸款、地方政府債務和網路金融等系統性風險隱患較大的領域，郭樹清表示，官方加強清理規範和及早介入干預，「有效遏製了風險累積」。
在大陸社會新聞屢見不鮮的非法集資或理財糾紛方面，郭樹清說，民眾要認識到理財產品標榜的高收益意味著高風險，「收益率超過6%就要打問號，超過8%就是危險，超過10%以上就要準備損失全部本金。」一旦發現承諾高回報的理財產品，就要相互提醒和積極檢舉。
他說，要努力解決「違法成本太低」的問題。許多投融資活動透過媒體的誤導性宣傳，已成為影響社會穩定的公害，他認為這類現象的原因是相關處罰太輕，這種局面必須改變。（編輯：朱建陵）1070614