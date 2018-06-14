飯店推創新招募　畢業生暑期7月打工體驗、9月上班

畢業季來臨，各大公司紛紛祭出獵才方案，有飯店業者首開業界先例，推出「7月體驗、9月上班」的創新人才招募活動，希望透過先行體驗的方式，協助觀光旅館及餐飲業有興趣的求職者們立定志向。另外還有電商業者因應下半年新業務版圖拓展，繼今（2018）年徵才近450人後，現又預計再招募百人。

台北晶華酒店創業界之先例，大張旗鼓推出「7月體驗，9月上班」的創新人才招募活動，目的是希望讓第一次邁入職場的社會新鮮人們，能夠在正式決定進入公司之前、預先體驗工作環境及內容，確認這是自己期待而且喜歡的工作之後，即可正式上班，協助求職者更有信心與把握投入自己選擇的工作。