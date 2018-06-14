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飯店推創新招募　畢業生暑期7月打工體驗、9月上班

記者許家禎／台北報導2018/06/14 13:09
▲畢業季來臨，各大公司紛紛祭出獵才方案，有飯店業者首開業界先例，推出「7月體驗、9月上班」的創新人才招募活動。（圖／台北晶華酒店提供）
▲畢業季來臨，各大公司紛紛祭出獵才方案，有飯店業者首開業界先例，推出「7月體驗、9月上班」的創新人才招募活動。（圖／台北晶華酒店提供）

畢業季來臨，各大公司紛紛祭出獵才方案，有飯店業者首開業界先例，推出「7月體驗、9月上班」的創新人才招募活動，希望透過先行體驗的方式，協助觀光旅館及餐飲業有興趣的求職者們立定志向。另外還有電商業者因應下半年新業務版圖拓展，繼今（2018）年徵才近450人後，現又預計再招募百人。

台北晶華酒店創業界之先例，大張旗鼓推出「7月體驗，9月上班」的創新人才招募活動，目的是希望讓第一次邁入職場的社會新鮮人們，能夠在正式決定進入公司之前、預先體驗工作環境及內容，確認這是自己期待而且喜歡的工作之後，即可正式上班，協助求職者更有信心與把握投入自己選擇的工作。

晶華國際酒店集團人資部副總劉富美表示，該活動求職者會有2個月立定志向的時間，可以先透過打工的方式熟悉工作環境、體驗工作內容，確定自己適合並且喜歡這個工作之後，再正式報到成為全職的員工，等於把試用期的概念以及選擇權也交到求職者的手上。

另外，momo富邦媒今年前5月合併營收167.25億元創下歷史同期新高，因應市占率不斷提升、營運規模擴增，以及下半年新業務版圖的拓展，預計今年下半年將再招募百人左右，包含電子商務、電視購物、倉儲物流、資訊工程、顧客服務等領域皆全面延攬。更釋出包含保險代理、物流機車配送、機器學習/資料科學工程師等新職缺，期望吸納各界優秀人才。

富邦媒表示，隨著下半年度將進入零售通路旺季，此次再加碼徵才項目，職缺地點涵蓋雙北市、桃園、台中等地，並預計延伸至南台灣。因應線上保險等新型態業務的拓展，期待具產物保險業務員證照、人身保險業務員證照等跨領域生力軍加入團隊，且也鎖定倉儲現場營運、設備監督管理、經營分析管理、物流運輸等人員，機車配送車隊及倉儲轉運車隊也進行招募，要提前備戰雙11。另外，同步展開「2018儲備幹部計畫」培訓經營管理菁英。

關鍵字飯店電商人才招募徵才
王道銀擬增資　不排除引進電商業

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