美助卿羅伊斯超親民 與台灣民眾一起打太極

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅伊斯將台灣列為上任後的出訪首站。訪台期間，除了出席AIT新館落成典禮，還與台灣民眾一起打太極，展現親民的一面。

美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）今天在AIT臉書上貼出與馬利．羅伊斯（Marie Royce）的合照，並發文感謝她本週到台北訪問，「參與這歷史性的一週」，除參加AIT新館落成典禮，也拜訪台灣各界領袖，探討如何持續加深文教合作，「因為這是美台夥伴關係中最強的領域」。

特別的是，馬利．羅伊斯在訪台期間還與台灣民眾一起打太極。AIT在臉書發布貼文表示，馬利．羅伊斯昨天到國父紀念館和早起運動的民眾一起打太極和練習氣功。