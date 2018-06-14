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娛樂

唐綺陽警告巨蟹座再不脫單要等12年　盧廣仲求助小S

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/14 13:35
▲盧廣仲擔任美食展代言人，記者會現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）
▲盧廣仲擔任美食展代言人，記者會現場大秀廚藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

由台灣觀光協會主辦的年度美食盛會《2018台灣美食展》，即將於8月10日至13日，於台北世貿一館隆重登場，並邀請盧廣仲擔任代言人，平時廚藝只有「煎蛋」等級的他，今（14）日記者會上，由廚師教他做海鮮粥、煎虱目魚肚，玩得不亦樂乎。而感情世界一向神秘的盧廣仲，似乎開始尋覓對象，並在IG上向大家求救。


▲盧廣仲和廚師一起下廚，做海鮮粥跟乾煎虱目魚。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.14）

盧廣仲在IG上PO出唐綺陽老師的星座占卜，警告巨蟹座的朋友：「如果今年再不戀愛的話，就要等12年之後了」，這讓也是巨蟹座，又已經單身6年的盧廣仲好著急，向網友求救：「請問巨蟹座的夥伴，我們該何去何從？」受訪時被問到此事，表示：「今天是小S生日，跟她要個生日禮物好了」，意旨要小S幫他介紹對象，希望能脫離單身。


▲盧廣仲在IG上PO出唐綺陽老師的星座解析截圖，巨蟹座的他，開始替自己的感情狀況緊張了起來。（圖／翻攝盧廣仲IG , 2018.06.14）

最後聊到下廚趣事，盧廣仲小時候曾和朋友相約做菜，結果差點把廚房燒了，同學的阿嬤還大喊：「唉唷！夭壽」，這件事讓他對廚房產生巨大的陰影，才會導致他的廚藝一直停在「煎蛋」等級，盧廣仲自嘲：「今天早上煎了兩顆，有一顆還煎破了」。

關鍵字唐綺陽盧廣仲巨蟹座
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